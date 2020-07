Barcelona herstelt zich met prachtige doelpunten en ruime zege

Barcelona heeft na twee remises op rij weer eens gewonnen in LaLiga. Het elftal van trainer Quique Setién won zondagavond met 1-4 bij Villarreal, mede door prachtige doelpunten van Luis Suárez en Antoine Griezmann. Lionel Messi scoorde niet, maar was wel goed voor twee assists. Door de overwinning komt Barcelona op 73 punten uit 34 speelrondes; koploper Real Madrid heeft 77 punten uit 34 speelrondes en stevent af op de landstitel.

Sétien voerde bij Barcelona twee wijzigingen door ten opzichte van het duel vanaf afgelopen donderdag met Atlético Madrid (2-2): Ivan Rakitic maakte op het middenveld plaats voor Sergi Roberto, terwijl Riqui Puig naar de bank verdween ten faveure van Griezmann. Laatstgenoemde kon na twee reservebeurten weer eens rekenen op een basisplaats en was in de derde minuut betrokken bij het openingsdoelpunt van Barcelona. De Franse aanvaller fungeerde bij de eerste paal als bliksemafleider na een lage voorzet van Jordi Alba, waarna de bal ongelukkig in eigen doel werd gelopen door verdediger Pau Torres: 0-1.

Barcelona kon echter maar tien minuten genieten van zijn voorsprong. Een inzet van Santi Cazorla werd slechts half gekeerd door Marc-André ter Stegen, waarna de rebound een prooi was voor Gerard Moreno: 1-1. Het spel golfde daarna op en neer en in de twintigste minuut wist Barcelona zichzelf alweer een nieuwe voorsprong te verschaffen. Messi snelde door de as van het veld, waarna de Argentijnse vedette op links oog had voor Suárez. Die zette op de rand van het strafschopgebied de rechtervoet tegen de bal, waarna het leder prachtig in de bovenhoek belandde: 1-2.

Suárez leek daarmee reeds het mooiste doelpunt van de avond gemaakt te hebben, maar die eer werd hem in de slotminuut van de eerste helft ontnomen door Griezmann. De Fransman werd met de hak bediend door Messi, waarna hij doelman Sergio Asenjo vanbuiten de zestien het nakijken gaf met een subtiele lob: 1-3. Na de onderbreking werd al snel duidelijk dat Barcelona een gewonnen wedstrijd speelde. Suárez en Arturo Vidal hadden de score verder kunnen opvoeren in de eerste twintig minuten van het tweede bedrijf, maar de Uruguayaan schoot in het zijnet, terwijl de Chileen op de vuisten van Asenjo knalde. Twintig minuten voor tijd leek Messi te scoren door een lage voorzet van Sergi Roberto tegen de touwen te lopen, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. De eindstand werd vier minuten voor tijd bepaald door invaller Ansu Fati, die vanaf links naar binnen trok en uiteindelijk raak schoot in de korte hoek. Messi schoot in de blessuretijd nog op de lat uit een vrije trap.