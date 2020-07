Rondo kondigt Feyenoord-transfer van zestien tot twintig miljoen euro aan

Feyenoord dreigt Marcos Senesi kwijt te raken, zo onthult Jack van Gelder zondagavond in het programma Rondo van Ziggo Sport. De presentator stelt dat Sevilla ‘zestien tot twintig miljoen euro’ gaat neerleggen voor de Argentijnse verdediger die pas een jaar in Rotterdam-Zuid speelt. Indien Senesi voor een hoger bedrag dan achttien miljoen vertrekt, wordt hij de opvolger van Dirk Kuyt als duurst verkochte speler in de clubhistorie.

“Ik denk dat Feyenoord een voorname kandidaat wordt voor de titel met deze selectie”, zo begint Van Gelder. “Ik hoop het, want het Nederlands voetbal is natuurlijk wel voorspelbaar. Het is Ajax, dan krijg je een hele tijd niks, dan PSV. Als je kijkt naar de laatste tien jaar... Het zou mooi zijn als een topclub als Feyenoord echt mee gaat doen in de Nederlandse competitie”, zo haakt Marco van Basten in. Jan van Halst benadrukt dat het voor Feyenoord ‘cruciaal’ is dat Steven Berghuis blijft

“Ja, maar rond hem is het nu een beetje stil. Hij is van Mino Raiola naar Guido Albers gegaan en dat zou onrust kunnen geven, omdat je iets met een speler zou willen doen. Maar het is heel rustig. Dat kan heel positief, maar ook negatief zijn. Waar ze een achilleshiel hebben, als Botteghin weggaat, is centraal achterin. Senesi lijkt verkocht te gaan worden aan Sevilla, voor zestien tot twintig miljoen”, verklapt Van Gelder. Senesi werd vorige zomer voor een bedrag van zeven miljoen overgenomen van het Argentijnse San Lorenzo en speelde dit seizoen 25 officiële wedstrijden voor Feyenoord.

SPECIAL | Hoofdrolspelers over Europacup-winst | 50 jaar Europacup

Technisch directeur Frank Arnesen bevestigde eerder dat er belangstelling is voor Senesi, maar benadrukte dat Feyenoord hem graag binnenboord wil houden. In Engeland werd de Argentijnse verdediger zondag gelinkt aan Everton. “Die hebben ze toch net gekocht? Je bent tocht een voetbalclub?”, vraagt Van Basten zich af. Senesi is niet de enige verdediger die Feyenoord lijkt te verlaten, want met Eric Botteghin is er geen overeenstemming bereikt over het verlengen van zijn aflopende contract.

“In het begin van het seizoen zeiden we dat Botteghin er niks van kon, zo snel kan het ook gaan. Uiteindelijk komt Advocaat, zijn die spelers een beetje beter geworden en is het team gaan draaien. Nu is het opeens een aderlating als Botteghin vertrekt”, zegt Youri Mulder over de vertrekkende Braziliaanse verdediger. Tegenover zijn vertrek staat de komst van Bryan Linssen, wiens transfervrije komst maandag afgerond zou moeten worden. Mulder stelt dat er met de 29-jarige aanvaller, die Vitesse met een aflopend contract verliet, ‘doelpunten worden gekocht’.

“Als je kijkt naar de clubs waar hij heeft gespeeld en het aantal doelpunten en gespeelde wedstrijden, dan is dat een prima lijstje”, stelt Van Basten. Van Halst doet de opmerkelijke manier uit de doeken hoe Linssen uiteindelijk tóch bij Feyenoord gaat tekenen. “Jan Boskamp vertelde dat er een heel groot gat zat tussen wat Linssen vroeg en wat Feyenoord wilde bieden. Toen heeft Dick Advocaat een sponsor gebeld, want hij wilde per se Linssen hebben.”