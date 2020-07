Di Marzio: Feyenoord zei ‘nee’ tegen toptransfer van maximaal 17 miljoen

Feyenoord moet mogelijk vrezen voor een vertrek van Marcos Senesi. De verdediger heeft de belangstelling gewekt van Internazionale en Atalanta in de Serie A, zo schrijft transfermarktexpert Gianluca Di Marzio. Hij beweert bovendien dat Feyenoord biedingen van Getafe en Sevilla op Senesi naast zich heeft neergelegd. De Rotterdammers zouden uit zijn op een bedrag van twintig miljoen euro voor de Argentijn.

Naar verluidt waren de Spaanse clubs bereid om vijftien miljoen euro plus twee miljoen euro aan bonussen te betalen. Met een totale transfersom van zeventien miljoen euro zou Senesi na Dirk Kuyt (in 2006 voor achttien miljoen euro vertrokken naar Liverpool) de duurste speler ooit zijn van Feyenoord. De club ontving eerder ook zestien miljoen euro voor Rick Karsdorp (in 2017 naar AS Roma) en vijftien miljoen euro voor zowel Terence Kongolo (in 2017 naar AS Monaco) en Jordy Clasie (in 2015 naar Southampton).

Het sterrenteam van het seizoen 2019/20 als de Eredivisie nu wordt stopgezet

In april nam Voetbalzone Marcos Senesi op in het Team van het Jaar van de Eredivisie. Lees artikel

Feyenoord heeft aan de vader van Senesi, die hem samen met sportadvocaat Mercedes Tino zakelijk bijstaat, laten weten volgend seizoen graag nog over Senesi te beschikken. Technisch directeur Frank Arnesen stelt zich daarom onwelwillend op in de gesprekken met geïnteresseerde clubs. Het is niet duidelijk hoe Senesi zelf aankijkt tegen een transfer; hij speelt pas een seizoen voor Feyenoord en heeft een contract tot de zomer van 2023. Feyenoord betaalde vorig jaar zeven miljoen euro om de mandekker over te nemen van San Lorenzo uit Argentinië.

Een eventueel vertrek van Senesi zou een groot gemis zijn voor Feyenoord. De verdediger kende een ietwat onwennige start in Rotterdam, maar de opmars van Feyenoord, na de komst van diens opvolger Dick Advocaat, ging hand in hand met de opmars van Senesi. In totaal speelde hij zestien duels in de Eredivisie en scoorde hij eenmaal. Feyenoord lijkt ook Eric Botteghin kwijt te raken, gezien er met de Braziliaan geen akkoord werd bereikt over een contractverlenging. De Zuid-Amerikanen vormen samen het centrale duo van Advocaat.