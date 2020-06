Biografie van Wesley Sneijder afgelopen dagen massaal illegaal verspreid

De biografie van Wesley Sneijder ligt sinds afgelopen weekeinde in de boekhandels. Het door Kees Jansma geschreven Sneijder werd de voorbije dagen echter massaal illegaal gedeeld, bijvoorbeeld via WhatsApp. Marieke Derksen zegt namens uitgeverij Inside dat er nauw samengewerkt wordt met Stichting BREIN om ‘auteursrechteninbreuk en -misbruik’ op te sporen en te bestrijden.

“We hebben tot onze grote spijt ook gemerkt dat het boek van Wesley Sneijder illegaal verspreid wordt. De uitgeverij werkt nauw samen met Stichting BREIN die auteursrechteninbreuk en -misbruik opspoort en bestrijdt. Gelukkig verkoopt zowel de papieren versie van het boek als het e-book buitengewoon goed. Het boek is zaterdag verschenen en vandaag hebben we al besloten het boek te herdrukken”, geeft Derksen te kennen in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De biografie van Sneijder ligt sinds zaterdag voor de verkoopprijs van €21,99 in de boekhandels. De 36-jarige oud-middenvelder schoof de afgelopen dagen bij verschillende media aan om over zijn nieuwe boek te praten. In de biografie vertelt de recordinternational van Oranje uitgebreid over zijn levensstijl als profvoetballer, het ‘dramatische’ EK van 2012 en de breuk met zijn vrouw Yolanthe Cabau.