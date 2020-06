Arsenal overleeft doldwaze slotfase op rampzalige middag voor David Luiz

Arsenal heeft zich geplaatst voor de halve finale van de FA Cup. The Gunners stevenden lang af op een 0-1 overwinning tegen Sheffield United, maar de thuisploeg kwam kort voor tijd op gelijke hoogte. Dani Ceballos schoot de ploeg van manager Mikel Arteta uiteindelijk in blessuretijd naar de laatste vier van het bekertoernooi. Smet op de overwinning van Arsenal vormde het uitvallen van David Luiz, die juist net was teruggekeerd van een schorsing en het veld moest verlaten met een knieblessure.

Zowel Sheffield United als Arsenal heeft geen al te beste weken achter de rug. The Blades scoorden nog niet sinds de hervatting van het Engelse voetbal en hielden één punt over aan ontmoetingen met Aston Villa (0-0), Newcastle United (3-0 nederlaag) en Manchester United (3-0 nederlaag). Arsenal won afgelopen donderdag voor het eerst sinds de hervatting weer op bezoek bij Southampton (0-2), maar leek na acht minuten op achterstand te komen op Bramall Lane. John Lundstram leek de doelpuntendroogte van Sheffield United te doorbreken, maar zijn treffer werd na inmenging van de videoscheidsrechter afgekeurd wegens buitenspel.

Arsenal kwam daardoor met de schrik vrij en the Gunners werden halverwege de eerste helft door de thuisploeg in het zadel geholpen. Alexandre Lacazette werd in het strafschopgebied tegen de grond gewerkt, waarna de bal op de stip ging. Nicolas Pépé bleef vanaf elf meter koel en bezorgde Arsenal daarmee de voorsprong. De bezoekers wisten de voorsprong tot de rust vast te houden, maar kregen al snel in de tweede helft een tegenvaller te verwerken. Luiz, juist net teruggekeerd van een schorsing, verstapte zich en viel uit met een knieblessure. Daarmee voegt de Braziliaanse verdediger zich in een ziekenboeg waar onder meer Bernd Leno en Pablo Marí de afgelopen weken al terechtkwamen.

Kort na het uitvallen van Luiz leek Arsenal de voorsprong ook nog eens kwijt te raken, toen John Egan vanuit een standaardsituatie de bal tegen de touwen werkte. Sheffield United zag echter voor de tweede keer een streep door een treffer gaan wegens buitenspel. The Blades gingen steeds nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker en kregen mogelijkheden via onder meer Chris Basham. De meest bijzondere mogelijkheid was misschien nog wel voor doelman Dean Henderson, die een uittrap maar net over het doel van zijn collega Emiliano Martínez zag stuiteren.

Lang leek Arsenal af te stevenen op een 0-1 zege, tot door geklungel van Rob Holding en Sead Kolasinac kort voor tijd de gelijkmaker werd weggegeven. David McGoldrick profiteerde dankbaar en zette de 1-1 op het scorebord. Via Billy Sharp had Sheffield United ook nog op 2-1 kunnen komen, maar de wedstrijd werd uiteindelijk aan de andere kant nog in reguliere speeltijd beslist. Dani Ceballos kreeg de ruimte in het strafschopgebied en prikte in blessuretijd de 1-2 tegen de touwen, waardoor Arsenal zich plaatste voor de halve finale van de FA Cup.