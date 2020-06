Uitspraken van Boussatta in VI wekken woede: ‘Wat hij vertelt is pure onzin’

Dries Boussatta schoof maandagavond aan in de speciale uitzending van Veronica Inside. De 47-jarige oud-aanvaller onthulde in het programma dat hij als speler van AZ te maken had gekregen met racisme, wat hem deed besluiten om zijn contract voor het gezicht van Dirk Scheringa te verscheuren. Henk van Stee, die destijds als trainer binnenkwam bij AZ en het beleid van Scheringa zou hebben uitgevoerd, reageert in gesprek met het Noordhollands Dagblad woedend op de uitspraken van Boussatta en noemt de aantijgingen klinkklare onzin.

Veronica Inside kwam afgelopen week hevig onder vuur te liggen, nadat Johan Derksen rapper Akwasi bij wijze van een grap vergeleek met een Zwarte Piet en de Oranje-internationals naar aanleiding van die opmerking een boycot uitriepen. De uitzending van afgelopen maandag stond daarom in het teken van racisme en naast Derksen, Wilfred Genee, René van der Gijp en Wim Kieft schoven Boussatta en Natacha Harlequin aan om in debat te gaan. Genee vroeg Boussatta tijdens de uitzending naar zijn persoonlijke ervaringen van racisme in het voetbal.

“Ik had het beste contract bij AZ, dat heb ik voor zijn gezicht (van Scheringa, red.) verscheurd. De man heeft me zo diep geraakt. Als ik in details moet gaan: Gerard van der Lem was destijds trainer en bepaalde de opstelling, dat was een sterke persoonlijkheid. Hem werd destijds in een vergadering met meneer Scheringa gezegd: ‘We gaan vanaf nu de koers van Riemer (van der Velde, red.) volgen, alle buitenlanders eruit. We moeten al die blanke, blonde jongens halen, want bij Heerenveen gaat het super’. Nou, toen werd ik aangesproken door Gerard, hij zei: ‘Als ik er binnen een paar weken uit ben, kan je beter een andere club gaan zoeken’. Want dit wordt het beleid”, vertelde Boussatta, die tussen 1998 en 2001 voor AZ speelde en uiteindelijk vertrok naar Excelsior.

“Toen dacht ik eerst: dat zal wel niet zo zijn. Drie weken later was dat gebeurd en toen kwam Henk van Stee, een beginnende, jonge trainer waar Scheringa blijkbaar wel vat op had. De eerste de beste wedstrijd keek ik op de bank, dan ben je toch international, en daar zat ik samen met Ervin Lee, Youssef Fertout, Abdelkrim El Hadrioui en Robin Nelisse. Een week later kwam Ali El Khattabi daar nog bij. Nou, dat is een aardig donker bankie hoor”, stelde de drievoudig Oranje-international. Hij kreeg de vraag of hij dacht dat toenmalig AZ-voorzitter Dirk Scheringa daarachter zat. “Denken? Dat weet ik honderd procent zeker. Omdat ik dat uit eerste hand heb, van de trainer die bij de vergadering erbij zat.”

“Hij heeft dit al vaker verteld en ik heb nooit gereageerd. Nu een keer wel. Wat hij vertelt is pure onzin. Echt onzin”, reageert Van Stee op de uitspraken van Boussatta. De huidig technisch directeur van Sparta Rotterdam werkte tussen 2000 en 2002 als hoofdtrainer bij AZ. “Hij mag allerlei lelijke dingen over me zeggen, dat ik een slechte trainer ben, prima. Maar om Scheringa en mij weg te zetten als racisten, dat slaat werkelijk helemaal nergens op.”

“Hier bij Sparta werd er keihard om gelachen. Ze weten allemaal dat het absolute onzin is. Ik haal al jaren de ene allochtone speler na de andere. En over Scheringa kan ik best lelijke dingen zeggen, maar discriminerende of racistische opmerkingen heb ik van hem nooit gehoord”, benadrukt Van Stee. Na AZ werkte hij voor onder meer Excelsior, Feyenoord, Shakhtar Donetsk, Zenit (allen als hoofd jeugdopleidingen) en De Graafschap. Sinds 2018 is hij de technisch eindverantwoordelijke bij Sparta.