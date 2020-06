Derksen clasht met Boussatta: ‘Ik zit met een eigenwijze Marokkaan te lullen’

Johan Derksen voerde maandagavond in Veronica Inside een fel debat met oud-voetballer Dries Boussatta. De analist werd door Boussatta gewezen op zijn uitspraken over Akwasi, Sylvana Simons en het 'Marokkanenprobleem' en bleek in de discussie lijnrecht tegenover de Marokkaanse Nederlander te staan. "Ik vind dit eigenlijk zinloos... Ik zit met een eigenwijze, in zichzelf gekeerde Marokkaan te lullen", verzuchtte Derksen op het laatst.

Boussatta haalt er na het debat over rapper Akwasi een eerdere uitspraak van Derksen over Simons bij. "Je bent geen domme man denk ik, je hebt redelijk goede banen gehad", zegt Boussatta. "Op het moment dat je een opmerking maakt over Sylvana Simons, 'zo trots als een aapje', terwijl jij heel goed weet dat het zo trots als een pauw is, dan is dat ook een sneer uitdelen. Dan doe je wéér hetzelfde, je gaat er wéér een huidskleur bij halen. Dus het is niet eenmalig, het is meervoudig. Dus als jou intentie alleen was om een sneer uit te delen, was het je goed recht, maar je haalt er een huidskleur bij. Je kan nu ontkennen, maar Zwarte Piet wordt getoond, en jij maakt die opmerking."

Derksen vindt het vooral 'onzin'. "Wat je nu vertelt vind ik heel erg goedkoop, Dries. Wat ik over Simons heb gezegd, daar heb ik gewoon twee spreekwoorden door elkaar gehaald. Dat was een verspreking. Maar ik heb dat honderd keer uitgelegd, maar dat is jou ontgaan dan. En ik ben ook zover: als dat Zwarte Piet zo pijn doet, jongens maak er een Groene Piet van, ik ben net Mark Rutte: ik heb het ook wel gehad met die discussie. Helemaal geen probleem. Maar Akwasi pakt echt die demonstratie af met zijn geschreeuw."

Boussatta begint in het steeds feller wordende debat aan tafel vervolgens over uitlatingen van Derksen over het 'Marokkanenprobleem'. "Jij roept altijd dat er 'héél véél problemen'. Als ik in Amsterdam kom bij DCG, DWS, SC Buitenveldert, daar hebben we helemaal geen problemen." "Als ik jou hoor praten dan zullen de criminaliteitscijfers onder Marokkaanse jongeren ook wel niet bestaan", zegt Derksen. "Er waren heel veel voetbalclubs die zich tot ons wendden, van: 'We hebben echt problemen.' Een van die clubs was DWS, die hebben daar toen ook heel erg over geklaagd."

Ook gaat het aan tafel over Marokkaanse spelers die al dan niet voor het Nederlandse elftal kiezen. "Je zegt: ze moeten ons dankbaar zijn", aldus Boussatta. "Leg me dat uit, waarom ik jullie dankbaar moet zijn. Ik ben hier geboren, getogen, helemaal Nederlands, maar ik moet dan jullie dankbaar zijn als ik voor een ander land uitkom? Je bent eigenlijk als het weer, de ene keer roep je dat, en de andere keer hoor ik twee maanden later weer wat anders. En het is heel vaak tot het kwetsende toe."

Derksen probeert het woord te nemen, maar komt er nauwelijks tussen, omdat Boussatta blijft doorpraten. Vervolgens zegt Boussatta: "Je hoeft niet naar me wijzen, hè." Derksen reageert vervolgens: "Oh, ik mag niet meer wijzen en jij mag wel steeds door me heen lullen? Zoals Akwasi geobsedeerd is door Zwarte Piet, heeft Dries dat met alles wat over Marokkaanse mensen gezegd wordt. Ik heb niet gezegd 'dankbaar'. Ik heb gezegd: 'Ze hebben een morele verplichting.' "Waarom heb ik een morele verplichting?", vraagt Boussatta, waarna Derksen zegt: "Ik heb het niet over jou, ik heb het over die jonge spelers. Ik vind: Marokkaanse mensen zijn naar Nederland gekomen, omdat ze hier een beter leven hebben dan Marokko ze kon bieden. En dat geldt ook veel voor Turkse gastarbeiders."

"En ik vind dat als een jongen zijn school gedaan heeft hier, de amateurclubs hebben geïnvesteerd in zo'n jongen, die jongen heeft zijn hele carrière aan het Nederlandse voetbal te danken. En als hij dan op een leeftijd is dat hij international kan worden kiest hij voor Marokko of Turkije, misschien omdat dat in de familiesfeer ook wel een beetje van hem geëist wordt, dat weet je nooit. Dan denk ik: hij heeft een morele verplichting ten opzichte van Nederland. Nederlandse clubs hebben hem opgeleid, je profiteert van alle sociale voorzieningen", besluit Derksen.

Vervolgens blijkt dat de felle Boussatta het absoluut niet met Derksen eens is, waarna ze beide een beroep doen op hun vrijheid om hun mening te mogen uiten. "Dat is mijn mening, ik hoop dat dat mag", zegt Derksen, waarna Boussatta zegt: "Je mag altijd je mening geven." Vervolgens geeft Boussatta als voorbeeld dat Nederlandse trainers als Guus Hiddink en Ronald Koeman dan ook een morele verplichting hebben om niet in het buitenland te gaan werken. Derksen begrijpt daar niets van en verzucht: "Dries, ik vind echt dat je uit je nek zit te lullen. Ik zit met een eigenwijze, in zichzelf gekeerde Marokkaan te lullen."