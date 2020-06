Magische dribbel van Lionel Messi hoogtepunt in zege van Barcelona

Barcelona heeft dinsdagavond een degelijke overwinning op Leganés in LaLiga geboekt. Het team van trainer Quique Setién verdeelde de doelpuntenproductie tegen de bezoekers uit de provincie Madrid evenredig over beide helften: 2-0. Frenkie de Jong was niet geheel okselfris en bleef negentig minuten op de bank in het Camp Nou. Ansu Fati scoorde vlak voor rust en in de tweede helft tekende Lionel Messi voor de eindstand. Barcelona heeft nu vijf punten meer dan Real Madrid, dat donderdagavond echter nog een thuiswedstrijd tegen Valencia afwerkt.

Leganés, dat de laatste plaats in LaLiga bezet, maakte een zeer degelijke indruk in de eerste helft. Het team van Javier Aguirre oogde georganiseerd, speelde compact voetbal en stond gedurende periodes niet toe dat Barcelona het strafschopgebied bereikte. Miguel Ángel Guerrero liet al vroeg tot tweemaal toe na om het bezoek aan de leiding te brengen Javi Eraso kreeg de bal eerst niet achter Marc-André ter Stegen en vervolgens was het Clément Lenglet die in de doelmond voorkwam dat de poging van Guerrero een vroege domper voor de Catalanen zou zijn.

Eén minuut later kon Guerrero zich revancheren, maar de inzet schampte de paal van het Barcelona-doel. De inzet van de bezoekers eiste zijn tol naarmate de eerste helft vorderde en Barcelona, dat in de eerste 45 minuten amper voor gevaar kon zorgen, sloeg enkele minuten voor de pauze toe. Junior Firpo was aan de rand van het strafschopgebied niet van de bal te krijgen, al leek het meer geluk dan wijsheid, en uiteindelijk was het Fati die het leer met een geplaatste inzet in de rechterhoek achter Iván Cuéllar mikte: 1-0.

Nog geen tien minuten na de pauze opteerde Setién voor de eerste wijzigingen: Luis Suárez nam de plek van Fati in, terwijl Nelson Semedo voor Sergi Roberto in het veld kwam. Niet veel later kwam ook Arturo Vidal binnen de lijnen, als vervanger van Sergio Busquets. Luttele minuten later leek Antoine Griezmann, vrijwel onzichtbaar in de eerste helft, de voorsprong te verdubbelen, maar Semedo stond nét buitenspel toen hij de bal van Messi ontving en de Fransman bediende, zo constateerde de VAR.

Het was Messi die Barcelona niet veel later alsnog aan een tweede doelpunt hielp. De vedette van los Azulgrana was niet van de bal af te krijgen, ging tot driemaal toe een rush aan en belandde uiteindelijk in het strafschopgebied op de grond, toen hij ogenschijnlijk de minste overtreding te verwerken kreeg. De Argentijn verzilverde vervolgens zelf de toegekende strafschop door Cuéllar de verkeerde hoek in te sturen: 2-0. Een kwartier voor tijd maakten ook Samuel Umtiti en Riqui Puig hun opwachting bij de thuisploeg, als vervangers van Gerard Piqué en Arthur.

Leganés gaf zich in de slotfase niet gewonnen en zocht naar een aansluitingstreffer, maar het ontbrak aan krachten bij de bezoekers. In de extra tijd kreeg Aguirre nog een rode kaart van de dienstdoende leiding, al leek hij niet te weten waarom. Barcelona speelt over minder dan 72 uur alweer de volgende wedstrijd. Vrijdagavond staat in Andalusië de visite aan Sevilla gepland. Volgende week dinsdag staat een thuiswedstrijd tegen Athletic Club op het programma.