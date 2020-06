Veronica Inside raadt Ajax transfer aan: ‘Hij schiet er moeiteloos vijftien in’

René van der Gijp en Johan Derksen zouden het begrijpen indien Davy Klaassen door Ajax wordt aangetrokken als opvolger van Donny van de Beek. De analisten van Veronica Inside zagen Klaassen zaterdag namens Werder Bremen een 'technisch perfecte' kopgoal maken en denken dat de middenvelder een tamelijk veilige investering voor Ajax zou zijn.

Klaassen maakte dit weekend indruk door tegen SC Paderborn 07 (1-5 winst) twee doelpunten te maken. Met name de openingstreffer van de wedstrijd was fraai. Na voorbereidend werk van Theodor Gebre Selassi vanaf de rechterkant kopte Klaassen de bal vanaf een meter of twaalf heerlijk in de verste hoek achter Leopold Zingerle. "Die kopbal was mooi, man!", aldus René van der Gijp, terwijl hij de beelden te zien krijgt.

"Je ziet ook in de herhaling dat hij helemaal inhoudt. Prachtig!", aldus de oud-rechtsbuiten, die bijval krijgt van Johan Derksen. "Ja, technisch perfect gekopt, tussen twee van die grote verdedigers van de tegenpartij in." Derksen ziet een terugkeer van Klaassen naar Ajax wel zitten. "Ik vind hem een hele nuttige speler voor Ajax. Die jongen haalt altijd een zeven, die faalt nooit. Zelden ook een negen, maar je kunt altijd op hem rekenen."

Van der Gijp is vooral onder de indruk van het scorend vermogen van Klaassen. "Hij schiet er moeiteloos vijftien in, in de Nederlandse competitie. Moeiteloos." In zijn laatste twee seizoenen in Amsterdam kwam Klaassen tot respectievelijk dertien en veertien Eredivisie-goals, maar hoger dan die aantallen kwam de zestienvoudig Oranje-international nooit. In 2017 werd Klaassen voor 27 miljoen euro verkocht aan Everton, maar zijn avontuur in Engeland werd allesbehalve een succes.

"Hij kwam bij een club terecht, daar zat totaal geen idee achter", vindt Van der Gijp. "Ze haalden Klaassen en een week later haalden ze die Gylfi Sigurdsson, die in principe op zijn plek speelde." Ook Derksen verbaast zich over de aankoop van Sigurdsson nadat Klaassen aangetrokken was, maar had meer verwacht van laatstgenoemde. "Toch vind ik het gek dat hij het daar niet gered heeft." Klaassen kwam slechts tot zestien officiële duels voor Everton en werd na zijn eerste seizoen voor vijftien miljoen euro verkocht aan Werder Bremen. Dit seizoen staat de aanvallende middenvelder op 30 competitieduels en 6 goals voor de Duitse club.