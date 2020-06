Ajax en Klaas-Jan Huntelaar maken einde aan geruchten

Klaas-Jan Huntelaar blijft een jaar langer bij Ajax, zo maken de Amsterdammers maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. De routinier heeft zijn deze zomer aflopende contract verlengd tot medio 2021.

Huntelaar is bezig aan zijn twee periode bij Ajax, nadat hij eerder tussen 2006 en 2009 ook al het rood-wit van de Amsterdamse club droeg. De 36-jarige spits keerde in 2017 terug in de Johan Cruijff ArenA en werd vorig seizoen voor het eerst kampioen van Nederland. In de afgelopen weken werd er volop gespeculeerd over een vertrek van de 76-voudig international van Oranje, waarbij een rentree bij Heerenveen als een van de opties werd genoemd.

The Hunt Goes On | Klaas-Jan Huntelaar +1

Huntelaar geeft nu echter aan zijn loopbaan af te willen sluiten bij Ajax: “Ik wilde graag nog door en het liefste hier bij Ajax. Ik zie mezelf niet meer in een ander shirt spelen. Ik voel me fit, ik kom met plezier naar de club en ik weet zeker dat ik nog een bijdrage kan leveren op het veld. Maar ik weet dat mijn rol naarmate de jaren vorderen verandert. Daar heb ik de afgelopen tijd veel over nagedacht en gesproken met de trainer en met Marc Overmars. Uit die gesprekken bleek ook dat Ajax met mij verder wilde. Dat vertrouwen doet me goed. Dus ik ben blij dat we nog een jaar doorgaan.”

Directeur voetbalzaken Overmars is blij met de verlening van de spits: “Mooi dat hij nog een jaar bijtekent. Wij wilden Klaas Jan sowieso voor de club behouden en zijn ervan overtuigd dat hij ook komend seizoen als speler van waarde kan zijn. Maar ook op andere vlakken, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van talentvolle spitsen zoals Lassina Traoré en Brian Brobbey. We hebben ook gesproken over de toekomst en andere rollen voor hem bij Ajax, daarover praten we in een later stadium verder.”