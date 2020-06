‘Racistische’ coronavideo komt Alli op boete en uitsluiting van topper te staan

Dele Alli heeft een schorsing opgelegd gekregen van een wedstrijd, zo meldt Tottenham Hotspur donderdagmiddag middels een statement. De aanvallende middenvelder van krijgt de straf vanwege een curieuze video die in februari verscheen op zijn Snapchat-account. In het filmpje leek Alli de spot te drijven met een Aziatische man die bij hem in de buurt zat, terwijl er ook grappen werden gemaakt over de uitbraak van het coronavirus. Hij mist door de schorsing de topper tegen Manchester United op 19 juni. Daarnaast dient de international van Engeland een boete van omgerekend 55.000 euro betalen.

In het bewuste filmpje zoomt Alli op vliegveld Heathrow in Londen in op een persoon met een Aziatisch uiterlijk, waarna een afbeelding verschijnt van antibacteriële zeep en de tekst: "Dit virus moet sneller zijn om mij te pakken." De spelmaker van Tottenham bood al snel zijn excuses aan, maar daar namen de meeste mensen geen genoegen mee. Alli werd met name op de sociale media bedolven onder ladingen met kritiek. Wereldwijd klaagden mensen van Aziatische afkomst in de afgelopen periode dat ze racistisch werden bejegend vanwege het coronavirus, zowel op straat als online.

Alli, die vanwege het overtreden van de regels ook een verplichte voorlichtingscursus moet volgen, biedt op de website van Tottenham wederom zijn welgemeende excuses aan. "Ik vind het heel erg dat mijn gedrag als beledigend is ervaren. Met deze grap heb ik volledig de plank misgeslagen. Dit virus heeft meer invloed gehad op ons leven dan ze ooit hadden kunnen vermoeden. Ik ben echter blij dat de FA ook begrijpt dat ik geen racistische intenties had, omdat ook ik racisme verderfelijk vind."