‘Ajax denkt bij vertrek Van de Beek aan opvolger in geest van Tadic en Blind’

Ajax moet concreet rekening houden met het naderende vertrek van Donny van de Beek. Indien de 23-jarige middenvelder vertrekt, geldt Davy Klaassen volgens Voetbal International als ‘interessante optie’. Met de komst van de 27-jarige middenvelder van Werder Bremen moet er ervaring aan de selectie worden toegevoegd, zoals dat eerder met de komst van Daley Blind en Dusan Tadic werd gedaan.

Klaassen speelt sinds de zomer van 2018 in het shirt van Werder Bremen, maar verkeert met zijn huidige werkgever in ernstige degradatiezorgen. Met nog vier wedstrijden te gaan, bedraagt de achterstand op de veilige vijftiende plaats zes punten. Het contract van Klaassen bij Werder Bremen loopt nog door tot medio 2022. De door Ajax opgeleide middenvelder verliet Amsterdam in 2017 voor een dienstverband bij Everton, maar dat draaide uit op een teleurstelling. In dienst van de Amsterdammers kwam Klaassen tot 180 optredens, waarin hij goed was voor 55 doelpunten en 38 assists.

De eventuele komst van Klaassen hangt samen met het vertrek van Van de Beek. Het weekblad schrijft dat het ‘spel op de wagen’ is rond de middenvelder van Ajax, die sinds deze week hevig in verband gebracht wordt met Manchester United. Voetbal International weet te melden dat er nog geen officieel bod bij Ajax is uitgebracht, maar de onderhandelingen ‘snel’ op gang zullen komen en dat directeur voetbalzaken Marc Overmars vermoedelijk een bod van veertig miljoen euro tegemoet kan zien.

Daarmee kan Manchester United Real Madrid aftroeven. De Spaanse topclub heeft alles al uitonderhandeld en hoeft enkel een bedrag van 50 miljoen (dat door bonussen kan oplopen tot 55 miljoen) op tafel te leggen om Van de Beek binnen te halen, maar de Koninklijke lijkt voorlopig te willen wachten. Van de Beek, die tevens begeerd wordt door Juventus, zou er tegelijkertijd ‘mee kunnen leven’ als hij nog een jaar in het shirt van Ajax moet spelen en er geen deal tot stand kan komen.