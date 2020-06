‘Kamp-Donny van de Beek druipt af na mislukt onderhandelingsplan’

Donny van de Beek en zijn zaakwaarnemer Guido Albers hebben een mislukte poging ondernomen om een snelle transfer naar Real Madrid te forceren, zo meldt het gerenommeerde Marca maandag in zijn papieren editie. Volgens de Madrileense sportkrant wilde het kamp-Van de Beek gebruikmaken van de interesse van Manchester United om een overgang naar Spanje te bewerkstelligen.

Real Madrid is volgens verschillende binnenlandse en buitenlandse media al akkoord met Ajax over een transfer van Van de Beek, die rond de vijftig miljoen euro moet opbrengen. De Koninklijke is eveneens persoonlijk akkoord met de aanvallende middenvelder, maar heeft op het laatste moment besloten om de transfer op de lange baan te schuiven. De Spaanse grootmacht vindt dat het niet te verantwoorden is om in crisistijd een bedrag van vijftig miljoen euro over te maken.

De Telegraaf meldde zaterdagavond dat Manchester United zich als kaper op de kust heeft gemeld. The Red Devils hebben zich officieel tot Ajax gewend om te spreken over een overstap van Van de Beek, maar van een akkoord is nog geen sprake. De entourage van Van de Beek zou het nieuws hebben gebruikt om Real Madrid onder druk te zetten de transfer op korte termijn af te ronden. "We kopen niemand", is volgens Marca het antwoord vanuit de Spaanse hoofdstad.

The Sunday Times stelde zondag dat Manchester United niet van plan is om de hoofdprijs te betalen voor Van de Beek. Volgens het dagblad gaat vicevoorzitter Ed Woodward, die een goede band heeft met Ajax-directeur Edwin van der Sar, proberen om de transfersom richting de veertig miljoen euro te krijgen. De vraag is of Ajax, coronacrisis of niet, daar genoegen mee zal nemen, omdat een dergelijk bedrag minimaal tien miljoen euro van de oorspronkelijke vraagprijs is verwijderd.