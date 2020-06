Wellenreuther heeft ondanks flinke misser toptransfer te pakken

Timon Wellenreuther verlaat Willem II en gaat verder bij Anderlecht, zo melden beide clubs via de officiële kanalen. De Duitse doelman heeft in Brussel zijn handtekening gezet onder een contract voor vier seizoenen. Wellenreuther meldde onlangs dat hij Willem II transfervrij zou gaan verlaten. Diens zaakwaarnemer Bektas Demirtas had de aflopende verbintenis echter niet tijdig opgezegd, waardoor de Tricolores sowieso een transfersom ontvangen, daar het contract automatisch met een jaar werd verlengd.

"Ik heb hier drie mooie jaren gehad en heb me daarin erg thuis gevoeld. Daarvoor ben ik iedereen, en vooral mijn teamgenoten en stafleden, erg dankbaar. Ook de steun van supporters was fantastisch en zal ik altijd herinneren. Op zulke supporters mag de club erg trots zijn", zo laat Wellenreuther weten in een dankwoord op de website van Willem II. De 24-jarige keeper stond naar verluidt ook in de belangstelling van 1. FC Union Berlin, maar het is dus Anderlecht dat aan het langste eind trekt.

Wellenreuther kijkt reikhalzend uit naar zijn avontuur bij Anderlecht. "Het is een eer om voor instituut als RSC Anderlecht te mogen voetballen. Ik kan me helemaal vinden in de speelstijl van paars-wit en ik zal mijn uiterste best doen om de talentvolle jongeren bij te staan met mijn ervaring. Ik kijk er ook naar uit om de fans en de groep te leren kennen en het nieuwe seizoen aan te vatten", aldus de van Willem II afkomstige sluitpost.

"We zijn verheugd dat Timon ondanks de vele interesse voor RSC Anderlecht heeft gekozen", jubelt sportief directeur Peter Verbeke. "Timon brengt, ondanks zijn jonge leeftijd, ervaring en leiderschap bij aan onze kern. Hij is een meevoetballende doelman die perfect past binnen onze spelstijl." Wellenreuther gaat bij Anderlecht de concurrentiestrijd aan met Hendrik Van Crombrugge, die onlangs nog bij Ajax werd genoemd als mogelijke opvolger van André Onana.

Wellenreuther speelde sinds 2017 in het shirt van Willem II, dat hem destijds transfervrij overnam van Schalke 04. In de afgelopen drie jaar kwam de 24-jarige doelman tot 77 wedstrijden namens de Tilburgse club. Persoonlijk hoogtepunt was het treffen met AZ in de halve finale van de TOTO KNVB Beker in het seizoen 2018/19. In de strafschoppenserie keerde Wellenreuther liefst drie strafschoppen. In de eindstrijd bleek Ajax echter veel te sterk te zijn voor het elftal van trainer Adrie Koster.

Aad de Mos, oud-trainer van Anderlecht, heeft zo zijn twijfels bij de transfer. "Een gewone keeper", concludeert de analist vrijdag in gesprek met het Brabants Dagblad. "Degelijk, zonder meer. Het is geen topper, zoals Onana bij Ajax, die heeft wel wat meer in zijn mars. Wellenreuther is geen materiaal voor Anderlecht of Ajax, eerder voor KV Mechelen of Zulte Waregem. Hij is gewoon degelijk." De Mos vindt ook de meevoetballende kwaliteiten van Wellenreuther niet bepaald indrukwekkend. "Het is gewoontjes."