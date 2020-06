‘Ajax komt er niet uit met talenten ondanks riante salarisverhoging’

Ajax heeft de onderhandelingen met diverse talenten voorlopig stopgezet omdat de gesprekken stroef en moeizaam verlopen, zo meldt Voetbal International. De Amsterdammers willen graag langer door met Brian Brobbey, Sontje Hansen, Kenneth Taylor, Naci Ünüvar en de broers Jurriën en Quinten Timber. Voor de genoemde talenten gaat het niet om het geld, maar om het perspectief dat er voor hen is richting het eerste elftal. De Amsterdammers moeten vrezen voor het vertrek van een aantal spelers, omdat er genoeg belangstelling is vanuit heel Europa.

Het weekblad schrijft dinsdag dat de technische leiding van de club de stekker even uit de onderhandeling heeft getrokken. Brobbey, Hansen, Taylor en de broers Timber hebben een contract dat in de zomer van 2021 afloopt. Ünüvar ligt nog een jaar langer vast, maar ook met hem wil Ajax langer door. Om te voorkomen dat de talenten transfervrij vertrekken, wil de clubleiding deze contracten graag openbreken en verlengen.

Er zitten verschillen in de aanbiedingen, maar de talenten kunnen rekenen op een stevige salarisverhoging. De spelers staan onder contract voor circa zeventig- à tachtigduizend euro per jaar en kunnen naar een salaris van naar verluidt tweehonderdduizend euro. Ajax wil hiermee zijn waardering uitspreken voor de goede ontwikkeling die de spelers doormaken. De genoemde talenten willen op hun beurt voldoende perspectief zien om door te breken in het eerste elftal. Bovendien willen zij graag dagelijks meetrainen met de selectie van hoofdtrainer Erik ten Hag.

De jonge spelers zien dat Ajax de laatste jaren steeds meer spelers heeft aangetrokken, waardoor de kansen om door te breken afnemen. Bovendien is de selectie van Ten Hag breed, wat het lastiger maakt om kansen af te dwingen. Zij wijzen naar spelers als Edson Álvarez, Sven Botman, Carel Eiting, Jürgen Ekkelenkamp, Zakaria Labyad, Lisandro Magallán, Razvan Marin, Kik Pierie en Perr Schuurs, die ook geen vaste basisplaats hebben en de doorstroming vanuit de jeugd belemmeren. Ajax is echter van mening dat er voldoende perspectief is en wijst daarom naar de ontwikkeling van onder anderen Donny van de Beek, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Sergiño Dest.

Ook met Ryan Gravenberch is nog altijd geen akkoord bereikt over zijn in 2021 aflopende contrat. Ajax heeft hem een hogere aanbieding gedaan, maar desondanks zijn beide partijen het nog niet eens geworden. Ook met Gravenbercht zijn de gesprekken voorlopig stopgezet. Voetbal International schrijft dat er voldoende belangstelling is voor de genoemde talenten van mooie clubs in Europa, die bekend zijn met de status van hun contracten. Er zouden aanbiedingen zijn gedaan die de voorstellen van Ajax twee, drie en soms vier keer overstijgen. Directeur spelerszaken Marc Overmars wil over een aantal weken met iedere speler afzonderlijk om de tafel gaan om alsnog tot een akkoord te komen.