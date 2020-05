‘Ik had hetzelfde gedaan, Ajax heeft makkelijk praten met zijn miljoenen’

De KNVB heeft na het stopzetten van het Eredivisie-seizoen besloten om het beste Champions League-ticket aan Ajax te geven en deze beslissing kwam als een teleurstelling voor AZ. De Alkmaarders stonden in punten gelijk met Ajax, dat echter met een beter doelsaldo aan kop ging. Een poging van AZ om, zonder Ajax en de KNVB op de hoogte te brengen, via de UEFA alsnog iets aan de zaken te veranderen liep eerder deze week echter op niets uit en leverde de club ook nog eens flink wat kritiek op.

Dries Boussatta snapt desondanks wel waarom AZ voor deze weg heeft gekozen. De nu 47-jarige oud-aanvaller was in het verleden vier jaar speler van de Alkmaarders en denkt dat het uitgelopen was op een fiftyfifty-strijd als het seizoen wel afgemaakt was: “Ajax was niet helemaal in vorm meer, het rommelde. Je weet nooit hoe het gaat. Het stuit mij tegen de borst hoe de mensen bij AZ nu worden neergezet. Het is eenrichtingsverkeer. Ik had hetzelfde gedaan als ondernemer. Ajax heeft makkelijk praten met zijn miljoenen”, vertelt hij in de voetbalpodcast van De Telegraaf.

Boussatta, die zelf een keten van koffiebars runt, denkt dat algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Max Huiberts niet zomaar naar de UEFA zijn gestapt: “Dat zijn geen domme jongens. Ik denk dat ze er vanaf dag één mee bezig zijn geweest. Zo van: ’we leggen ons hier niet bij neer’.” De drievoudig international van het Nederlands elftal is van mening ‘dat het land te klein was geweest’ als de rollen omgedraaid waren: “En dat terwijl er een herenakkoord is en dat ze bij Ajax ondertussen de jeugdopleiding van AZ plunderen. Er wordt nu gewoon te veel op de AZ-directie gericht.” Hij wacht dan ook liever op een eventuele verklaring van Eenhoorn: “Heeft hij het verkeerd gedaan, dan zeg ik ook: ‘Haal de kettingzaag maar tevoorschijn’.”

Naast kritiek vanuit het Ajax-kamp, toonden ook een aantal AZ-iconen zich niet tevreden over de gang van zaken. Zo sprak onder meer Barry van Galen zich in ferme bewoordingen uit over het besluit van AZ. Boussatta vindt echter dat Van Galen zich niet publiekelijk uit had moeten laten over de kwestie: “Het is wel je werkgever jarenlang geweest, Van Galen. Daar heb je jarenlang van gevreten. Dat je er iets van gaat vinden is één. Kijk, als voetballer was Barry fantastisch. Maar ik vind dit goedkoop scoren. Hij is vorig jaar op non-actief gezet bij AZ. Dit neigt naar rancune. Weet je, hij kan er iets van vinden, maar ik vind dit niet netjes.”