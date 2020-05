‘Ik zou met hangende pootjes terugkeren, maar het tegendeel is gebleken’

Wesley Hoedt houdt zijn conditie op peil bij zijn voormalige werkgever AZ, maar een definitieve terugkeer in Alkmaar is desondanks geen optie. De 26-jarige verdediger, die bij Southampton nog ruim twee jaar vastligt, mikt op een terugkeer in een grote Europese competitie. Hoedt kende enkele tegenslagen in de afgelopen jaren, maar heeft nooit spijt gehad van zijn beslissing om Nederland al op jonge leeftijd te verlaten.

De transfer van Hoedt van AZ naar Lazio in 2015 was meer dan eens voer voor discussie. "In Nederland werd gezegd: hij vertrekt veel te snel, hij gaat het niet halen en komt met hangende pootjes terug. Uiteindelijk is het tegendeel gebleken", concludeert de mandekker in gesprek met de NOS. "Ik heb bij Lazio een hele goede tijd gehad, was op het einde superstabiel en kon niet voor niks een vijfjarig contract tekenen. Daarna verdiende ik een hele mooie transfer naar de Premier League. Dus als ik erop terugkijk, zou ik het zo weer doen."

Hoedt, die bij Lazio tot 61 wedstrijden kwam, heeft naar eigen zeggen ontzettend veel geleerd van het avontuur in de Serie A. "Je bent op jonge leeftijd op jezelf aangewezen, dat is alleen maar goed voor je ontwikkeling. Ook als mens word je er veel completer door. Ik ben daar als jonge jongen binnengekomen en ging daar als volwaardig profvoetballer weg." Hoedt wist zelfs het Nederlands elftal te halen, al ging het op clubniveau al snel minder. Bij Southampton kwam hij op een gegeven moment op de bank terecht.

Al snel volgden verhuurperiodes bij Celta de Vigo en Royal Antwerp. "Ik moet ook in de spiegel kijken. Ik heb in Engeland niet altijd het niveau gehaald dat ik kan halen", aldus de zelfkritische Hoedt. "Daarna heb ik gezocht naar de weg omhoog, die heb ik dit seizoen gevonden. Ik sta nu op een kruispunt, ga kijken wat het goede jaar me oplevert." Een frisse start in de Premier League is zeker een optie. "Een geweldige competitie waar ik ook heel veel heb geleerd bij een club die in de problemen zat. Het is zeker mijn ambitie om daar terug te keren."

"En Antwerp heeft een optie om mij te kopen", verwijst Hoedt naar de koopoptie van acht miljoen euro in het tot 1 juli lopende huurcontract met Southampton. Een terugkeer in Nederland lijkt een stuk minder aantrekkelijk te zijn. "Ik ben AZ superdankbaar dat ik mee mag trainen, maar het moet niet de insteek zijn om op dit moment terug te keren. De Eredivisie wordt steeds sterker en je moet niks uitsluiten, maar ik heb in Italië, Engeland en Spanje gespeeld en het liefst keer ik terug naar een van de vijf grote competities. We zien het wel."