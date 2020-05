Van der Sar voelt mee met Ajax-spelers: ‘Daar kijk je na je carrière naar’

De KNVB legde de Eredivisie onlangs definitief stil, waardoor Ajax niet langer uitzicht heeft op de 35ste landstitel in de clubgeschiedenis. Edwin van der Sar baalt van de voortijdig gestaakte titelrace en hoopt dan ook dat er snel weer kan worden gevoetbald in Nederland. De algemeen directeur van Ajax vindt echter niet dat de voetbalsport tijdens de coronacrisis boven de zogeheten vitale beroepen moet worden geplaatst.

Van der Sar uit zijn zorgen in een interview met CNN. "Hoe wil je profvoetballers gaan testen op het coronavirus als er nog steeds niet genoeg tests zijn voor het personeel van ziekenhuizen, buschauffeurs en leraren?", zo vraagt de Ajax-bestuurder zich hardop af. Om er gelijk aan toe te voegen. "Ik denk dat het belangrijk is dat als je een land weer wil opstarten, je ook naar andere beroepen kijkt en niet alleen naar professionele sporten."

ALL THE SAVES - Andre Onana in 2019 | Unbelievable Saves

Ajax, dat voor de coronacrisis bovenaan stond in de Eredivisie, moet na de zomerstop weer helemaal opnieuw beginnen, tot teleurstelling van Van der Sar. "We zijn daar natuurlijk niet blij mee", verzucht de oud-doelman van de Amsterdamse club. Een eventueel kampioensfeest wordt dus met minimaal een jaar uitgesteld. "Aan het einde van je actieve carrière kijk je altijd naar hoeveel prijzen je uiteindelijk hebt gewonnen. Daarom begrijpt Ajax heel goed dat de spelers het misschien liever anders hadden gezien."

In het vraaggesprek met CNN laat Van der Sar tevens weten bezorgd te zijn over de financiële gevolgen voor clubs door de coronacrisis. De algemeen directeur is bang dat menig club ‘hard geraakt’ zal worden, mochten de inkomsten uit televisiegelden en recettes voor langere tijd uitblijven. Van der Sar bracht onlangs in gesprek met Het Parool al naar voren dat de kans aanwezig is dat er binnenkort met de spelers wordt gesproken over een tijdelijke salarisverlaging. In de Eredivisie kan vanwege de coronacrisis sowieso pas na 1 september weer gespeeld worden.