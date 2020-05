‘Zaakwaarnemer weet van zoektocht en biedt Tagliafico aan bij grootmacht’

Nicolás Tagliafico is door zijn zaakwaarnemer Ricardo Schlieper aangeboden bij Paris Saint-Germain, zo weet Foot Mercato donderdag te melden op basis van bronnen rondom de club. De Franse grootmacht zoekt een geschikte opvolger voor Layvin Kurzawa, die de kampioen deze zomer transfervrij lijkt te verlaten. Er wordt in de berichtgeving echter benadrukt dat Tagliafico niet bovenaan het lijstje staat van technisch directeur Leonardo.

Leonardo kijkt naar verluidt in eerste instantie naar de beschikbaarheid van Alex Telles, die bij FC Porto voor zijn laatste contractjaar staat en indruk heeft gemaakt met zijn optredens voor de coronacrisis. De PSG-directeur houdt daarnaast rekening met het vertrek van Thomas Meunier, die eveneens transfervrij is na dit seizoen en reeds is gelinkt aan Borussia Dortmund. Leonardo probeerde in de winterse transferperiode Matteo De Sciglio over te nemen van Juventus, maar een deal kwam niet van de grond.

Tagliafico heeft bij Ajax een contract tot medio 2022, maar volgens Schlieper is het tijd voor de stap naar een club in een grote Europese competitie. "Ajax heeft een zeer schappelijk voorstel gedaan, zeker gezien de mogelijkheden van de club. Dat hebben wij echter geweigerd, want we denken dat het tijd is voor de volgende stap in de loopbaan van Nicolás. We zullen zien wat er op de transfermarkt gaat gebeuren", zo liet Schlieper enkele maanden geleden optekenen in de Argentijnse media.

De linksback van Ajax is genoemd als mogelijke aanwinst van Barcelona, al lijkt het erop dat de Catalanen eerst Jordi Alba of Júnior Firpo moeten verkopen, voordat Tagliafico in beeld komt. Barcelona heeft zich nog niet officieel gemeld bij directeur voetbalzaken Marc Overmars, zo wist Voetbal International vorige maand te melden. De vleugelverdediger is ook in verband gebracht met Atlético Madrid, maar vanwege de coronacrisis lijken de meeste clubs te willen wachten met het uitgeven van miljoenen.