De potentiële aanwinst van Ajax die het meest lijkt op Tagliafico

Nicolás Tagliafico heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Ajax al gespeeld. De Argentijnse linksback heeft reeds aangegeven dat hij het een goed moment vindt om het een stap hogerop te proberen en naar verluidt is er serieuze interesse van Barcelona. Het is de vraag wie de opvolger van de 27-jarige verdediger wordt in het team van trainer Erik ten Hag. Diverse namen doken al op in de wandelgangen, maar het is onduidelijk welke namen hoog op het wensenlijstje staan van directeur voetbalzaken Marc Overmars. Voetbalzone stelde aan de hand van diverse criteria een lijst samen van acht potentiële opvolgers die qua speelstijl en niveau het dichst bij Tagliafico in de buurt komen.

Door Yanick Vos

Tagliafico kwam in de winterse transferperiode van 2018 voor een bedrag van vier miljoen euro over van Independiente. In het shirt van Ajax heeft hij zich ontwikkeld tot een van de betere linksbacks van Europa. Vorig jaar stond hij in serieuze belangstelling van Atlético Madrid, maar met een verbeterd contract wist Overmars hem aan boord te houden. Tagliafico werd bij het zetten van zijn handtekening beloofd dat Ajax in de zomer van 2020 zou meewerken aan een transfer. Een vertrek uit Amsterdam lijkt dan ook aanstaande. Volgens Mundo Deportivo heeft Barcelona interesse en zijn er al meerdere gesprekken geweest tussen de clubleiding van de Catalanen en het kamp-Tagliafico. De marktwaarde van de 25-voudig international ligt volgens Transfermarkt op 28 miljoen euro en dus is de verwachting dat Ajax een stevige winst zal maken.

Tagliafico is een vleugelverdediger die in aanvallend opzicht zijn bijdrage levert. Hij wordt door SciSports dan ook omschreven als een inverted wingback. Bij een maximum van 100% komt de Argentijn voor 94% overeen met de kwaliteiten die een inverted wingback volgens het bureau voor voetbalanalyse moet beschikken. Dit type speler doet in aanvallend opzicht mee, heeft de neiging om naar binnen te snijden en is doelgericht. Dat blijkt ook wel uit zijn statistieken bij Ajax, want in 99 wedstrijden in alle competities was hij goed voor 12 doelpunten en 11 assists. Met Tagliafico beschikt Ajax over een zeer complete linksback, daar hij ook in verdedigend opzicht zijn mannetje staat. SciSports ziet hem dan ook voor 92% als een defensive back, iemand die zich voornamelijk focust op zijn verdedigende taken, voorzetten van tegenstanders voorkomt, beschikt over een goede wendbaarheid, acceleratie en tackle.

SciSkill Index

Een kopie van Tagliafico zal voor Overmars moeilijk te vinden zijn. Spelers met vergelijkbare kwaliteiten spelen al bij de Europese top en zijn in een dergelijk stadium van hun loopbaan, dat een transfer naar Ajax een stap terug zou zijn. Bovendien zet de Eredivisie-koploper doorgaans in op jongere spelers met potentie, die in de toekomst met winst verkocht kunnen worden. In dat kader zocht Voetbalzone met behulp van statistieken van SciSports naar linksbacks van maximaal 24 jaar en een maximale marktwaarde van 15 miljoen euro, die qua speelstijl het dichtst bij Tagliafico in de buurt komen. De zogenoemde SciSkill Index bepaalt de kwaliteit van spelers aan de hand van verschillende criteria uit prestaties uit het verleden. De SciSkill Index zegt per definitie niet of iemand voetbaltechnisch de beste of slechtste is, maar toont aan of iemand op een bepaald niveau een invloed heeft gehad op het teamresultaat.

De SciSkill index (een score tussen 0 en 180) wordt berekend aan de hand van vijf componenten: een rating voor het aantal tegendoelpunten, het aantal gemaakte doelpunten, een rating voor de aanvallende bijdrage, verdedigende bijdrage en competitie weerstand/rating. Omdat Tagliafico een verdediger is, krijgt hij een hogere rating voor een verdedigende bijdrage en een lagere bij een aanvallende bijdrage. De SciSkill Index toont ook het verwachtingspatroon van een spelers middels een potentiescore. Een algoritme bepaalt de potentie gebaseerd op de verwachte maximale ScSkill score op 28-jarige leeftijd. Het is volgens SciSports namelijk niet aannemelijk dat de potentie van een speler na die leeftijd nog stijgt. De score geeft niet aan of iemand een goede of slechte voetballer is, maar toont een bijdrage van een speler ten opzichte van het teamresultaat, aangepast naar het weerstandniveau van de tegenstanders en competitie.

De huidige score van Nicolás Tagliafico in de SciSkill Index, zijn hoogste behaalde score in zijn loopbaan en zijn potentiële score.

Onderstaande spelers staan voor zover bekend niet in de concrete belangstelling van Ajax, maar komen qua speelstijl en niveau het dichtst bij Tagliafico in de buurt. De term similarity geeft aan in hoeverre de speelstijl van de betreffende speler vergelijkbaar is met die van de Ajax-back. De selectie is gebaseerd op een lijst van spelers van maximaal 24 jaar met een maximale marktwaarde van 15 miljoen euro (volgens Transfermarkt).

Aarón Martín (23, SPA) - FSV Mainz 05

Contract: 2023

Marktwaarde: 10,5 miljoen euro

SciSkill: 86.8

Potential:109.7

Similarity: 82%

Deze Spanjaard is een van de belangrijkste spelers in het team van Mainz en bestrijkt de complete linkerflank. Martín werd opgeleid door Espanyol en haalde als negentienjarige het eerste elftal van de club uit LaLiga. In de zomer van 2018 vertrok de Catalaan op huurbasis naar Mainz en daar liet hij een uitstekende indruk achter, waarop de Duitse club besloot om hem definitief in te lijven. In tegenstelling tot Tagliafico scoort Martín vrijwel nooit en strooit hij ook niet met assists, al heeft dat ook te maken met de verdedigende speelstijl van Mainz. Hij is een complete linksback met een uitstekende tackle, terwijl hij zeer comfortabel aan de bal is. Of hij haalbaar is voor Ajax? Onduidelijk. De moderne linkervleugelverdediger werd eerder al gelinkt aan Manchester United, Manchester City, Everton en Napoli, terwijl Sevilla vorig jaar nog een poging wilde wagen. Naar verluidt is er een ontsnappingsclausule van liefst veertig miljoen euro opgenomen in zijn contract, waardoor Mainz over een goede onderhandelingspositie beschikt.

Juan Familia-Castillo (20, NED) – Ajax

Contract: 2022

Marktwaarde: 4,8 miljoen euro

SciSkill: 55.9

Potential: 103.2

Similarity: 83%

Dit talent werd opgeleid door Ajax en vertrok op jonge leeftijd naar Engeland om zijn geluk te beproeven bij Chelsea. Hij ontwikkelde zich verder in Londen, maar keerde afgelopen zomer terug in Amsterdam. Hij speelt zijn wedstrijden in Jong Ajax en doet dat naar behoren. De Eredivisie-koploper heeft een optie tot koop op de jeugdinternational en de kans is reëel dat deze gelicht wordt. Hij komt niet in de buurt van het niveau van Tagliafico, maar wordt daarentegen wel gezien als een groot talent. Familia-Castillo is een relatief goedkope optie. Hij zal de tijd nodig hebben om zich aan het niveau van het eerste elftal aan te passen, maar het doorschuiven van talent past goed in de filosofie van Ajax. Sergiño Dest is het meest recente voorbeeld van een jonge back die zijn kans bij Ajax heeft gegrepen, in korte tijd gewend is geraakt aan het niveau en zich in de kijker heeft gespeeld bij een Europese topclub. Dit seizoen heeft Familia-Castillo zich in de Keuken Kampioen Divisie laten zien en op het winterse trainingskamp in Qatar maakte hij een goede indruk, wat leidde tot zijn officieuze debuut in het eerste elftal tegen KAS Eupen. “Het plan is om een heel seizoen bij Ajax te spelen en in Jong te beginnen om weer aan het spel van Ajax te wennen. Als ik het goed doe, dan gaat Ajax de optie lichten in het contract. Daar doen we het voor dit seizoen. Dat is mijn doel”, aldus de aanvallende linksback eerder dit jaar tegenover FOX Sports.

Faitout Maouassa (21, FRA) - Stade Rennes

Contract: 2021

Marktwaarde: 8 miljoen euro

SciSkill: 85.2

Potential: 109.9

Similarity: 94%

Dit Franse talent is veelzijdig, daar hij ook als linkshalf en linksbuiten uit de voeten kan. De jeugdinternational is in alle aspecten van het spel nog ver verwijderd van het niveau van Tagliafico, maar beschikt over veel potentie om uit te groeien tot een linksback van topniveau. Stade Rennes zag het drie jaar geleden al in hem zitten en nam het toen pas negentienjarige talent voor een bedrag van zeven miljoen euro over van Nancy. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Nîmes, waar hij zich een basisspeler mocht noemen. Dit seizoen is hij een vaste waarde bij Stade Rennes, de verrassende nummer drie van de competitie. Met een contract tot aan de zomer van 2021 en een marktwaarde die relatief laag is, lijkt Maouassa een interessant transferdoelwit. Komende zomer lijkt hij onhoudbaar, want volgens Engelse media hebben Newcastle United en Manchester United serieuze interesse.

Rubén Duarte (24, SPA) - Alavés

Contract: 2023

Marktwaarde: 4,8 miljoen euro

SciSkill: 95.6

Potential: 106.6

Similarity: 94%

Spelen in het rechterrijtje van LaLiga is iets anders dan meedoen om de prijzen met Ajax. Toch komt zijn speelstijl enigszins overeen met Tagliafico. Hij is volgens de statistieken verdediger ingesteld dan de Ajax-back, maar schroomt niet om een overtreding te maken. Dat blijkt wel uit de 28 gele kaarten die hij de afgelopen drie seizoenen in de competitie pakte. Bovendien veroorzaakte hij deze jaargang al vier strafschoppen. Deze statistieken kunnen overigens niet los worden gezien van de speelstijl van Alavés en de rol die de club speelt op het hoogste niveau in Spanje. Duarte werd opgeleid in Barcelona bij Espanyol. Hij haalde het eerste elftal, maar had moeite om een vaste basisplaats te veroveren. Alavés pikte hem drie jaar geleden op voor 400.000 euro en dat is een uitstekende investering gebleken. Hij presteerde zo goed dat hij vorig jaar een nieuw langdurig contract kreeg voorgeschoteld. De voormalig jeugdinternational heeft dit seizoen bewezen dat hij ook als centrale verdediger uit de voeten kan, maar op de linkerflank komt hij het beste tot zijn recht. Afgelopen zomer was er interesse vanuit de Premier League, maar weigerde Alavés medewerking te verlenen aan een transfer. Volgens Spaanse media was een Engels bod van acht miljoen euro niet genoeg om hem los te weken.

Owen Wijndal (20, NED) - AZ

Contract: 2023

Marktwaarde: 10,5 miljoen euro

SciSkill: 66.1

Potential:113.8

Similarity: 95%

Het is geen geheim meer dat de Nederlands jeugdinternational op het lijstje van Ajax staat. Met een marktwaarde van bijna elf miljoen euro is Wijndal de duurste optie uit deze lijst. Zijn transfersom zal naar verwachting veel hoger uitvallen, want AZ wil zijn spelers niet meer aan de Amsterdammers verkopen. Mocht Overmars er toch in slagen om Wijndal los te weken, dan zal dat zijn tegen een – voor Nederlandse begrippen – torenhoog bedrag. Toch zou Ajax er goed aan doen om de talentvolle back in te lijven. Hij zit nog niet op het niveau van Tagliafico, maar heeft volgens de berekeningen meer potentie dan de Argentijn. Met zijn twintig jaar staat Wijndal nog aan het begin van zijn carrière en zijn statistieken zijn dan ook niet te vergelijken met Tagliafico. Dit seizoen beleefde hij pas zijn definitieve doorbraak, waardoor zijn SkiSkill-score nog relatief laag is. Ondanks het feit dat hij een aanvallend ingesteld back is, scoorde hij pas een keer in de Eredivisie. Wel gaf hij deze jaargang al zes assists in de Nederlandse competitie.

Brian Cufré (23, ARG) - Veléz Sarsfield

Contract: 2021

Marktwaarde: 4 miljoen euro

SciSkill: 87.9

Potential: 101.4

Similarity: 96%

Gabriel Heinze houdt als trainer van Veléz Sarsfield niet vast aan een systeem. Hij schakelt tussen 4-3-3 en 3-4-2-1, waar Cufré wordt ingezet als linksback of wingback. De linkspoot is sterk aan de bal en mag zich al twee seizoenen op rij een vaste basisspeler noemen bij de nummer drie van Argentinië. Hij werd al diverse keren gelinkt aan een transfer naar Europa, maar tot dusver is het er nog niet van gekomen.

Rogério (22, BRA) - Sassuolo

Contract: 2023

Marktwaarde: 6,3 miljoen euro

SciSkill: 86.6

Potential: 107.0

Similarity: 99%

Rogério Oliveira da Silva is een zeer aanvallend ingestelde linkervleugelverdediger. Hij werd op jonge leeftijd door Sassuolo weggehaald bij Internacional uit het Braziliaanse Porto Alegre. Juventus zag veel potentie in hem en haalde hem nog als jeugdspeler in huis, om hem daarna weer te verhuren en uiteindelijk voor zes miljoen euro te verkopen aan Sassuolo. Vorig seizoen was Rogério een vaste waarde in de ploeg van de huidige nummer zes van de Serie A en kwam tot 33 competitiewedstrijden. Deze jaargang hield een knieblessure hem maanden aan de kant, waardoor zijn marktwaarde een aantal miljoenen euro’s is gezakt. Rogério raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Torino aan het begin van het seizoen en moest geruime tijd toekijken. Hij is weer fit, maar is niet meer zeker van een basisplaats nu de Griekse huurling Georgios Kyriakopoulos zich heeft bewezen op de linksbackpositie. Rogério is pas 22 jaar oud en heeft nog genoeg tijd om zichzelf te ontwikkelen.

Matt Targett (24, ENG) - Aston Villa

Contract: 2023

Marktwaarde: 10,5 miljoen euro

SciSkill: 89.2

Potential: 104.6

Similarity: 99%

Hij werd opgeleid bij Southampton, deed ervaring op bij Fulham in de Championship en verdiende een transfer naar Aston Villa. Bij de promovendus heeft hij een basisplaats afgedwongen. Hij draagt in aanvallend opzicht zijn steentje bij en is verdedigend sterk. Hoewel zijn marktwaarde gelijk is aan die van Owen Wijndal, lijkt het onwaarschijnlijk dat Ajax in staat is om hem over te nemen van de Premier League-club. Met zijn salaris van 40.000 euro per week behoort hij tot de grootverdieners bij de club uit Birmingham. Bovendien wordt hij in de Engelse media gelinkt aan Chelsea, dat in hem een goedkoper alternatief zou zien dan Alex Telles van FC Porto.