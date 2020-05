‘Bittere nasmaak’ bij Tagliafico na besluit KNVB: ‘Desnoods duel met AZ’

De KNVB besloot onlangs om het seizoen in de Eredivisie definitief te schrappen en liet tevens weten dat er geen kampioen zou worden aangewezen. Nicolás Tagliafico is blij dat Ajax volgend seizoen wederom actief is in de groepsfase van de Champions League, maar de Argentijnse linksback vindt het wel jammer dat de spannende titelstrijd met nummer twee AZ geen vervolg krijgt.

"Het is aan de ene kant frustrerend en jammer dat het niet meer mogelijk is om tot het einde van het seizoen om de landstitel te strijden", laat Tagliafico optekenen in een interview met Le Monde. "Of desnoods een wedstrijd tegen AZ om tot een definitieve beslissing te komen." De maatregel van de KNVB geeft de vleugelverdediger van Ajax een onbevredigend gevoel. "Het zorgt voor een bittere nasmaak dat je ergens negen maanden voor vecht en dat er dan negen wedstrijden voor tijd een einde aan komt."

"Aan de andere kant begrijpen we goed dat dit een extreme situatie is, daarom respecteren we deze beslissing ook", voegt Tagliafico daaraan toe. "We wilden allemaal doorgaan en voor het kampioenschap strijden, maar er zijn belangrijkere zaken in het leven dan voetbal." De linksback weet dat de coronacrisis gevolgen heeft voor veel clubs op financieel gebied, maar bij Ajax valt de schade relatief gezien nog mee. Het tijdelijk inleveren van salaris is derhalve nog niet aan de orde geweest. "Ajax heeft het voordeel dat het een club is die op een slimme manier wordt geleid, met een duidelijke langetermijnvisie. Spelers worden doorgaans voor veel geld verkocht en de club is erg stabiel."

"Op dit moment hebben we ons salaris niet ingeleverd", aldus Tagliafico, die meteen een kanttekening plaatst. "Maar we hebben wel afgesproken dat, als deze situatie blijft aanhouden, we als spelers ons salaris met een bepaald percentage verlagen." De Argentijns international ziet wat betreft maatregelen een duidelijk verschil tussen Nederland en het buitenland. "Hier liggen de televisiegelden niet zo hoog als in andere landen, maar op het gebied van sponsoren en kaartverkoop kunnen er wel verliezen zijn. Het idee is dan ook om Ajax op verschillende niveaus te helpen."