Ronald de Boer: ‘Toen hij bij Ajax terugkwam, was hij 30 centimeter gegroeid’

Ronald de Boer maakte al vroeg kennis met Matthijs de Ligt. De oud-middenvelder, tegenwoordig werkzaam als analist, werkte in de jeugdopleiding van Ajax samen met de nu twintigjarige verdediger. In gesprek met La Gazzetta dello Sport haalt De Boer herinneringen op aan hun samenwerking in de academie van de Amsterdammers, waar hij voor alle leeftijdcategorieën individuele trainer was en als assistent fungeerde bij de Onder-19.

“In de jeugdopleiding van Ajax was ik onmiddellijk gecharmeerd van zijn karakter: hij is serieus, intelligent, beleefd, klaagt nooit, werkt hard en is leergierig. Hij had bovendien altijd de eigenschappen voor een goede verdediger, hij begreep precies wanneer het gevaarlijk werd”, geeft De Boer te kennen. “Ik weet nog dat hij in Ajax Onder-14 terugkwam na de zomerstop en dertig centimeter gegroeid was.”

“Hij wordt een van de beste spelers van zijn generatie, dat weet ik zeker”, zo is de analist stellig. Dat De Ligt afgelopen zomer koos voor een overstap naar Juventus, heeft De Boer wel verrast. “Clubs als Barcelona en Manchester City hanteren een systeem dat te vergelijken is met dat van Ajax. Ook zij waren geïnteresseerd en het was voor hem veel gemakkelijker om daar zijn plaats te vinden. Ik had gedacht dat hij een andere keuze zou maken, maar ik respecteer zijn beslissing.”

Juventus telde afgelopen zomer 85,5 miljoen euro neer om De Ligt los te weken bij Ajax. In zijn eerste seizoen in de Serie A kwam de 21-voudig Oranje-international voorlopig tot 27 officiële wedstrijden. De afgelopen weken werd De Ligt meer dan eens gelinkt aan een snel vertrek bij Juventus, daar onder meer Barcelona, Real Madrid en Manchester United geïnteresseerd zouden zijn. Het contract van De Ligt in Turijn loopt nog tot medio 2024.