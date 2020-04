Henk de Jong kookt van woede: ‘De grootste schande uit de sport ooit’

SC Cambuur heeft vol ontzetting gereageerd op het besluit om geen clubs te laten promoveren naar de Eredivisie. De Friezen gingen met 66 punten aan kop in de Keuken Kampioen Divisie, maar de KNVB heeft besloten om de competities volgend seizoen met dezelfde clubs te beginnen als in het afgelopen seizoen. Voor trainer Henk de Jong van Cambuur voelt het besluit als 'de grootste schande uit de Nederlandse sport ooit', vertelt hij aan de NOS.

"Je zal maar verantwoordelijk zijn voor deze beslissing, dat zal je je hele leven met je meedragen", voegt De Jong eraan toe. Het besluit was voor Cambuur het slechtst denkbare scenario. De koploper had elf punten voorsprong op FC Volendam, en zou dus vrijwel zeker bij de eerste twee clubs zijn geëindigd. Dat zou voldoende zijn geweest om na vier jaar terug te keren in de Eredivisie. De Graafschap stond op de tweede plaats en lag daarmee ook op koers om te promoveren.

De Jong stipt aan dat er 'zoveel' afhangt van het genomen besluit. Hij wijst op de marge van elf punten die zijn ploeg had in de Keuken Kampioen Divisie. "Als je dan deze beslissing neemt, spelen er volgens mij andere dingen. Dan weet ik niet meer wat sport is. De UEFA heeft opgeroepen tot sportieve argumenten." De Jong beaamt dat zijn reactie 'fel' is. "Ik ga altijd uit van eerlijkheid en goed bestuur. Maar wat hier gebeurt is, is sportonwaardig."

Financieel expert: 'Tweederde van de Premier League-clubs lijdt verlies'

"Dan moet je alles gelijk trekken, dus niet zeggen dat de Champions League-tickets op doelsaldo beslist worden", beargumenteert De Jong. Hij doelt daarmee op het feit dat Ajax ten koste van AZ het beste Europese ticket krijgt. "Ik vind dat de Keuken Kampioen Divisie hiermee teniet wordt gedaan, helemaal kapot word gemaakt. De Keuken Kampioen Divisie is de redding van het Nederlands voetbal geweest, met Frenkie de Jong, met al die jongetjes die daar groot zijn geworden. Die draai je zo de nek om, dat is een schande voor het Nederlands voetbal."

De Jong zegt driemaal het besluit 'niet normaal' te vinden. Hij had ook genoegen genomen met een besluit om de Eredivisie uit te breiden naar twintig clubs, waardoor ADO Den Haag en RKC Waalwijk op het hoogste niveau hadden kunnen blijven spelen. " Als je geen ruzie of gedonder wil, en eerlijk wil zijn, kun je ook zeggen: we doen twintig clubs", zegt hij. "Dat was geen optie. Ze kiezen de weg van de minste weerstand. Ik denk dat misschien wel een bepaalde krant daar wel een hand in heeft gehad, bij het druk leggen op mensen. En dat de KNVB daarin is gezwicht."

Zijn opmerkingen over de invloed van 'een krant' licht de oefenmeester niet toe. "Ik ga nog steeds uit van eerlijkheid. Ik denk ook dat onze club moet nadenken over wat voor stappen we kunnen ondernemen. Ik denk dat hier zoveel mogelijkheden voor ons liggen om dit recht te breien. Dit is zóveel onrecht. En ik heb het ook over mijn oude club De Graafschap. Ik heb het niet over RKC en ADO, daar zal ik nooit wat verkeerd over zeggen. Dit gaat om miljoenen, maar het gaat vooral om het sportieve. We hebben iets ingezet, we willen graag promoveren en we staan er echt fantastisch voor. Er komt volgend jaar een nieuw stadion hier. Als je daarin speelt en je verkoopt het stadion uit, je verkoopt de skyboxen uit, dan praat je misschien wel over tien, twintig miljoen. Dat wordt je gewoon door de neus geboord."