‘Joey Veerman verschijnt op de radar bij Feyenoord’

Joey Veerman is op de radar verschenen bij Feyenoord, zo weet Voetbal International te melden. De 21-jarige middenvelder is bezig aan zijn eerste seizoen bij sc Heerenveen en laat daarin voorlopig een uitstekende indruk achter. Daarmee heeft Veerman zich naar verluidt in de kijker gespeeld bij Feyenoord, dat komende zomer in ieder geval twee middenvelders aan de selectie wil toevoegen.

Feyenoord maakte dinsdagmiddag wereldkundig dat Dick Advocaat zijn aflopende contract met een jaar verlengd heeft, waardoor de ervaren oefenmeester tot minimaal medio 2021 aan de Rotterdammers verbonden is. Daardoor kan gewerkt worden aan de selectie voor volgend seizoen en op het verlanglijstje van Advocaat prijken twee middenvelders en een linksbuiten. Voor de laatste vacature werd eerder Bryan Linssen genoemd, die bij Vitesse in het bezit is van een aflopende verbintenis en zodoende transfervrij op te pikken is.

Het belooft voor Feyenoord een lastige operatie te worden om Oguzhan Özyakup te behouden. De middenvelder werd onder gunstige voorwaarden gehuurd van Besiktas, maar dat lijkt volgend seizoen niet meer mogelijk te zijn. Aangezien ook Renato Tapia met een aflopend contract voor een vertrek staat en er de nodige belangstelling is voor Orkun Kökcü, wil Advocaat graag twee middenvelders aan zijn selectie toevoegen. Daarbij wil Feyenoord zich richten op ervaring, maar toch is ook Veerman in beeld.

Heerenveen nam Veerman afgelopen zomer over van FC Volendam en de middenvelder heeft in Friesland nog een contract tot medio 2022. Het betekent dat Feyenoord met een transfersom moet komen en de Rotterdammers hebben naar verluidt alleen budget als er een speler verkocht wordt. Veerman, die bezig is aan zijn eerste seizoen in de Eredivisie, was deze jaargang in dienst van Heerenveen voorlopig goed voor 5 doelpunten en 5 assists in 26 officiële wedstrijden.