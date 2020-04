Het team met de allerbeste aanwinsten van 2019/20 in de Eredivisie

Nu de voetbalcompetities zijn stopgezet, neemt Voetbalzone de tijd om het seizoen tot dusver te analyseren. In navolging van het Team van het Jaar, waarin we de voorlopige balans opmaakten en elf uitblinkers van dit seizoen selecteerden, volgt nu het team met de beste aanwinsten van het seizoen 2019/20 tot dusver. Zondag wordt een elftal met de meest teleurstellende aanwinsten tot dusver gepubliceerd.

Voor het elftal zijn aanwinsten geselecteerd die in de zomer van 2019 of in januari 2020 neerstreken bij hun nieuwe club. Ajax, Willem II en sc Heerenveen zijn met twee afgevaardigden gedeeld hofleverancier. Ook Feyenoord, Heracles Almelo, FC Emmen, PEC Zwolle en PSV vaardigen een speler af; Ricardo Rodríguez van de Eindhovenaren is de enige speler uit het elftal die niet in 2019, maar in 2020 werd binnengehaald. Tevens zijn zeven bankzitters geselecteerd, van zeven verschillende clubs.



Het team met de beste aanwinsten in 2019/20

Reservebank

Reservebank: Ariel Harush (Sparta Rotterdam), Alexander Passlack (Fortuna Sittard), Leroy Fer (Feyenoord), Adam Maher (FC Utrecht), Ramon Pascal Lundqvist (FC Groningen), Keito Nakamura (FC Twente), Mats Köhlert (Willem II).



Eerste elftal

Michael Zetterer (PEC Zwolle)

De strijd voor de plek onder de lat ging tussen Michael Zetterer en Ariel Harush, die gaandeweg het seizoen een basisplek een basisplek veroverden bij respectievelijk PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. Harush maakte indruk tijdens een schorsing van Tim Coremans en bleef vervolgens de eerste keus. Hoewel hij over het geheel degelijk presteerde, beging Harush blunders in duels met FC Twente en ADO Den Haag en incasseerde hij vijf doelpunten in de laatste wedstrijd voor de onderbreking van de competitie (5-1 nederlaag bij FC Utrecht). Zetterer, de enige doelman die dit seizoen een penalty van Teun Koopmeiners stopte, is bij PEC stabieler gebleken sinds hij de concurrentiestrijd won van Xavier Mous. Dat is een flinke opluchting voor de supporters, na de instabiele optredens van zomeraanwinst Mous. Met een reddingspercentage van zeventig procent blijft Zetterer menig doelman in de Eredivisie voor, onder wie Harush (zestig procent).

Sebastian Holmén (Willem II)

Holmén maakte in juli 2019 transfervrij de overstap van Dynamo Moskou naar Willem II en groeide uit tot een van de drijvende krachten achter het succes van Willem II, dit seizoen. De Zweed won dit seizoen 65 procent van zijn rechtstreekse duels, waarmee hij alle veldspelers die een basisplek hebben bij Willem II voorblijft. Niet voor niets reisde bondscoach Janne Andersson vorige maand af naar Rotterdam om Holmén te zien spelen tegen Feyenoord. “Bij de nationale selectie komen is een big thing”, glunderde hij enkele dagen later in gesprek met het Brabants Dagblad. “Het betekent alles voor mij. Tegen Feyenoord speelde ik niet mijn beste, maar wel een degelijke wedstrijd.” Holmén had de voorselectie gehaald, maar overleefde de schifting uiteindelijk niet voor de later afgelaste interlands tegen Rusland en Cyprus.

Marcos Senesi (Feyenoord)

Feyenoord betaalde circa zeven miljoen euro om Marcos Senesi over te nemen van San Lorenzo en dus waren de verwachtingen hooggespannen. De Argentijn begon bijzonder ongelukkig in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (3-3), maar groeide vervolgens uit tot een rots in de branding bij Feyenoord. De opmars van de club, na de komst Dick Advocaat, ging hand in hand met de opmars van Senesi. Was het eerst nog de vraag hoe lang hij zijn basisplaats zou behouden, nu is het de vraag of Feyenoord hem kan behouden in de eerstvolgende transferperiode. "Sommige spelers hebben een half jaar nodig om zich aan te passen aan een nieuwe club en competitie", verklaarde Senesi deze week in gesprek met Olé. "Ik deed het in een maand."

Het sterrenteam van het seizoen 2019/20 als de Eredivisie nu wordt stopgezet

Eerder stelden we al het Team van het Seizoen samen, voor als de Eredivisie nu zou worden stopgezet. Bekijk elftal

Ricardo Rodríguez (PSV)

PSV strikte vorig jaar meerdere spelers die hun meerwaarde allerminst hebben bewezen, onder wie linksbacks Toni Lato en Olivier Boscagli. Zodoende besloot de clubleiding in januari opnieuw de markt op te gaan voor een linkervleugelverdediger en na een slepende transfersoap werd Ricardo Rodríguez op huurbasis overgenomen van AC Milan. Ondanks zijn beperkte wedstrijdritme stelde de international van Zwitserland niet teleur in Eindhoven. Hij veroverde vrijwel meteen een basisplek en hield zich begin vorige maand staande in de tot nu toe belangrijkste test: de duels met Steven Berghuis van Feyenoord.

Joey Veerman (sc Heerenveen)

Met een transfersom van iets meer dan een half miljoen euro was Veerman een relatief goedkope gok voor Heerenveen. De keuze pakte goed uit, want de van FC Volendam overgekomen technicus draait moeiteloos mee in de Eredivisie en groeide uit tot de regisseur van Heerenveen. In Friesland evolueerde hij tot aanvallende middenvelder, nadat hij in de Keuken Kampioen Divisie een meer controlerende rol had op het middenrif. Met 56 gecreëerde kansen dit seizoen blijft Veerman al zijn ploeggenoten voor, terwijl hij ook het grootste aantal doelpunten voorbereidde: 5.

Lisandro Martínez (Ajax)

Lisandro Martínez kwam eigenlijk naar Ajax als linksbenige verdediger, maar bleek al gauw van grotere waarde op de plek van Frenkie de Jong op het middenrif. De defensief ingestelde middenvelder was met een transfersom van 7 miljoen euro een stuk goedkoper dan Edson Álvarez (15 miljoen euro) en Razvan Marin (12,5 miljoen euro), maar levert een veel grotere bijdrage dan zijn twee mede-nieuwkomers. Martínez is multi-inzetbaar, paste zich vrij moeiteloos aan in Nederland en speelde dit seizoen liefst 41 officiële wedstrijden voor Ajax.

Sergio Peña (FC Emmen)

Als grote onbekende kwam Peruviaans international Sergio Peña over van Granada CF. "Ik kan goed voetballen, dat wil ik laten zien op het hoogste niveau van Nederland", liet hij direct na zijn komst zelfverzekerd weten. Peña heeft zijn woorden kracht bijgezet met zijn creatieve spel in de Eredivisie: gemiddeld creëert hij bijna drie kansen per wedstrijd (63 kansen in 23 duels), een gemiddelde waar alleen Hakim Ziyech en Dusan Tadic aan kunnen tippen. Peña is in zijn eentje verantwoordelijk voor een kwart van de kansen die FC Emmen dit seizoen creëerde en blijft grote namen als Calvin Stengs en Steven Berghuis voor in het klassement. Dit seizoen verstuurde Peña van alle spelers van FC Emmen het meeste aantal passes (1393), waarvan ruim 80 procent aankwam.

Mike Trésor Ndayishimiye (Willem II)

"Jeetjemina zeg, hé. Dit is gewoon talent, hè. Je moet gewoon je mond houden en hier een paar keer naar kijken", verlekkerde Rafael van der Vaart zich in januari aan beelden van Mike Trésor Ndayishimiye, die in de uitwedstrijd tegen AZ (1-3 zege) scoorde en zijn tegenstanders doldraaide. Eerder scoorde hij al in de gewonnen uitwedstrijd tegen Ajax (0-2). “Ajax kan hem zo nemen, hoor. Honderd procent”, vulde Van der Vaart aan in de uitzending van Studio Voetbal, om eraan toe te voegen dat ook Feyenoord en PSV ‘goede opties’ zijn. Ndayishimiye, nota bene een huurling van NEC op wie Willem II een optie tot koop heeft, maakte dit seizoen gemiddeld iedere 301 minuten een doelpunt en was betrokken bij acht treffers (vijf doelpunten, drie assists).

Quincy Promes (Ajax)

Quincy Promes was de duurste Eredivisie-aankoop in de zomer van 2019: Ajax betaalde 15,7 miljoen euro aan Sevilla om de linksbuiten te verwelkomen. De man die verantwoordelijk was voor het laatste doelpunt dat Ajax dit seizoen maakte bleek zijn transfersom waard te zijn. Promes levert met twaalf doelpunten en vier assists een uitstekend rendement: gemiddeld is hij iedere 93 minuten betrokken bij een doelpunt. Blessures speelden Promes parten in delen van het seizoen waarin belangrijke wedstrijden werden gespeeld, aan het eind van het vorige kalenderjaar en in februari van dit jaar; Ajax bleek de aanvaller zeker te missen.

Cyriel Dessers (Heracles Almelo)

Een gedeeld topscorer van de Eredivisie verdient altijd een plek in een dergelijk elftal, zeker niet als hij voor Heracles Almelo speelt. De van FC Utrecht overgekomen Cyriel Dessers beleeft zijn beste seizoen ooit in de Eredivisie en was met namen in de maanden voor de winterstop op dreef. Zo scoorde hij vijftien keer in de eerste twintig officiële wedstrijden die Heracles dit seizoen afwerkte. Het hoogtepunt van zijn seizoen vond echter plaats na de jaarwisseling, toen Dessers zijn ploeg met een fantastische uithaal een 1-0 zege op Ajax bezorgde op 23 februari. Hoewel het contract van Dessers nog twee jaar doorloopt, wordt het voor Heracles lastig om de Belg binnenboord te houden.

Chidera Ejuke (sc Heerenveen)

In korte tijd is Chidera Ejuke uitgegroeid tot publiekslieveling in het Abe Lenstra Stadion. Hij maakte de oversteek van Vålerenga IF naar de Eredivisie en was sindsdien goed voor negen doelpunten en vier assists. Volgens buitenlandse media kan de buitenspeler inmiddels rekenen op belangstelling van Lazio en Olympique Marseille; die clubs zullen in ieder geval meer moeten betalen dan de twee miljoen euro die Heerenveen neertelde. Ejuke doet het publiek van Heerenveen opveren met zijn dribbels en zijn snelheid, maar moet nog wel stappen zetten in het bewaren van rust en het behouden van overzicht.