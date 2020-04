‘Juventus overweegt zich na komst De Ligt opnieuw bij Ajax te melden’

Juventus is druk bezig met de versterking van de spitspositie en Arkadiusz Milik en Mauro Icardi lijken op dit moment de meest voor de hand liggende kandidaten om met ingang van aankomend seizoen Gonzalo Higuaín te vervangen. Technisch directeur Fabio Paratici heeft zijn aandacht echter ook gericht op het middenveld en de voetbalbestuurder komt, een jaar na de komst van Matthijs de Ligt, daarbij mogelijk opnieuw uit in Amsterdam.

Juventus wil het middenrif meer geschikt maken voor het spel dat trainer Maurizio Sarri voor ogen heeft en is daarom op zoek naar impulsen. Paul Pogba geldt nog altijd als de droomaanwinst, maar het is nog maar de vraag of een rentree van de Fransman tot de mogelijkheden behoort. Juventus ondervindt forse concurrentie van Real Madrid voor de middenvelder van Manchester United en lijkt hoe dan ook niet in staat om aan de vraagprijs van the Red Devils te voldoen.

Volgens informatie van Rai Sport geldt Donny van de Beek nu als een belangrijk alternatief voor Pogba. De middenvelder van Ajax wordt ook genoemd bij Real Madrid, al lijkt de interesse van de Koninklijke in de afgelopen maanden wat bekoeld te zijn. Journalist Paolo Paganini meent echter te weten dat de Oranje-international eveneens nadrukkelijk in de belangstelling staat van la Vecchia Signora.

“Ivan Rakitic is niet in beeld voor het middenveld van Juventus, Pogba wel maar alleen als er een ruildeal gesloten kan worden”, voegt hij toe in gesprek met Radio Sportiva. De bij Barcelona overbodige Rakitic werd in een eerder stadium genoemd bij Juventus, maar lijkt dus geen optie meer te zijn.

Ajax hanteert naar verluidt een vraagprijs van vijftig à zestig miljoen euro voor Van de Beek. Zijn zaakwaarnemer Guido Albers vertelde vorige week al in gesprek met Voetbal International ervan uit te gaan dat de coronacrisis invloed zal hebben op de toekomst van zijn cliënt: “Wat er met Donny gaat gebeuren? Niemand weet het op dit moment. De interesse, dat is bekend, is er al langere tijd van meerdere clubs. We gaan de komende weken zien wat daar uit gaat komen. Ik durf daar niets over te zeggen en kan daar niets over zeggen, ook omdat enkele dingen vertrouwelijk zijn. De situatie per club zal anders zijn geworden en daar moeten we goed naar kijken.”