‘Grootmachten verzamelen informatie over persoonlijkheid van Dembélé’

Manchester United en Arsenal overwegen werk te maken van de komst van Ousmane Dembélé. De huidige nummers vijf en negen van de Premier League zijn volgens Sport overtuigd van het 'buitengewone talent' van de buitenspeler van Barcelona, maar een eventuele transfer staat desondanks nog in de kinderschoenen. De clubs zijn zich terdege bewust van het risico dat gepaard gaat met het aantrekken van Dembélé, schrijft de krant.

Met name de blessuregevoeligheid van Dembélé is een heikel punt voor de geïnteresseerde clubs. Sinds hij in de zomer van 2017 voor 125 miljoen euro overstapte van Borussia Dortmund naar Barcelona, viel de Fransman van de ene in de andere blessure. In totaal liep hij minstens zeven blessures op, die ervoor zorgden dat Dembélé tachtig wedstrijden aan zich moest laten voorbijgaan. Driemaal ging het om een ernstige hamstringkwetsuur. Momenteel is hij herstellende van zijn meest recente hamstringblessure, een scheur die Dembélé begin februari opliep tijdens de training.

De buitenspeler werd enige tijd geleden geopereerd in Finland en maakt naar verwachting pas in augustus zijn rentree op het trainingsveld van Barcelona. Volgens Sport voert zowel Manchester United als Arsenal achter de schermen een onderzoek uit naar de blessuregevoeligheid van Dembélé. De hamvraag daarbij is waarom de jongeling zo vaak geblesseerd is: is het simpelweg pech, mankeert er iets aan de spieren van Dembélé of kan het te maken hebben met de manier waarop Barcelona omgaat met spelers? Bovendien vragen de clubs zich af of de 'leefwijze' van Dembélé van invloed kan zijn.

Van de aanvaller is bekend dat hij weinig op heeft met zelfdiscipline: sinds vorig jaar is hij volgens media in Spanje de 'vaakst beboete speler ooit' van Barcelona. In totaal zou hij al ongeveer 50.000 euro aan boetes hebben moeten betalen, mede doordat hij te laat kwam op trainingen. De club heeft daarnaast een privékok aangesteld voor Dembélé, die voor een gezonde voeding moet zorgen. "Manchester United en Arsenal verzamelen momenteel informatie over de persoonlijkheid van Dembélé en proberen erachter te komen of de zweem van negativiteit waardoor hij wordt omgeven om te draaien is", aldus Sport.

De clubs zien veel potentie in de 22-jarige aanvaller en beseffen dat een speler van zijn leeftijd, met zijn kwaliteiten, niet gemakkelijk te vinden is op de transfermarkt. Dembélé zelf zou inmiddels al contact hebben gezocht met zijn vriend en mede-international Anthony Martial, om te informeren hoe het is om voor Manchester United te spelen. Eerder deze maand maand meldde Marca overigens dat Barcelona minstens zestig miljoen euro vraagt voor Dembélé, wiens contract afloopt in de zomer van 2022. Sport voegt eraan toe dat ook een verhuur een optie is.