Ajax hofleverancier voor Europese topcompetities; PSV scoort in PL

Uit onderzoek van het CIES Football Observatory blijkt dat Ajax hofleverancier is wat betreft spelers die vanuit een kleinere competitie de overstap maken naar een van de vijf grote competities in Europa. In totaal zijn er 22 spelers met een Ajax-verleden die momenteel in de Premier League, Bundesliga, Serie A, LaLiga of Ligue 1 actief zijn. PSV bezet met vijftien spelers de zevende plaats.

De top drie van het onderzoek wordt compleet gemaakt door Benfica (21 spelers) en Red Bull Salzburg (20 spelers). De top tien wordt afgesloten door Anderlecht (dertien spelers). FC Twente zag zeven spelers vertrekken naar een van de gerenommeerde Europese competities. Feyenoord wist in de afgelopen jaren zes spelers af te leveren aan clubs uit de topcompetities, een aantal dat eveneens door sc Heerenveen kan worden overlegd. In totaal gebruikten 75 spelers de Eredivisie als stepping stone naar een meer aansprekende competitie. Ajax is met zeven spelers hofleverancier van de Serie A, terwijl PSV dat juist is richting de Premier League (acht spelers).

Het CIES Football Observatory weet voorts te melden dat in totaal 48 procent van de spelers uit een van de vijf grote competities afkomstig is uit een van de kleinere competities. Daarnaast is 39 procent afkomstig uit de jeugdopleiding of het beloftenelftal van de betreffende club. Tenslotte wist dertien procent de sprong te maken vanuit de tweede divisie naar een van de vijf grote Europese liga’s.

Ajax zag vorig jaar zomer Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Lasse Schöne en Kasper Dolberg vertrekken naar respectievelijk Juventus, Barcelona, Genoa en OGC Nice. In eerdere jaren werd afscheid genomen van onder meer Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur) en Justin Kluivert (AS Roma). Het aantal kan na afloop van dit seizoen verder oplopen, daar Donny van de Beek wordt gelinkt aan Real Madrid en Sergiño Dest een mogelijke aanwinst lijkt te zijn van Bayern München. Tevens is de kans aanwezig dat André Onana Ajax na vijf seizoenen inruilt voor Paris Saint-Germain. Volgens L'Équipe is de doelman reeds in gesprek met de Franse grootmacht.

Top 10 opleidingsclubs voor de vijf grote Europese competities:

1. Ajax (22)

2. Benfica (21)

3. Red Bull Salzburg (20)

4. Real Madrid Castilla (17)

4. Sporting Portugal (17)

6. Racing Genk (16)

7. PSV (15)

7. FC Porto (15)

7. FC Basel (15)

10. Anderlecht (13)