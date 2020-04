‘Wat als Ajax op 1 juli Myron Boadu en Calvin Stengs van AZ koopt?’

De KNVB praat de clubs dinsdag via een videoverbinding bij over de gevolgen van de twee scenario's die nu nog voor de rest van het seizoen op tafel liggen. De nationale bond hoopt nog steeds dat de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie voor 3 augustus worden uitgespeeld, mits het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat de bestrijding van het coronavirus dat toelaat.

Jan Kabalt stelt dat de KNVB er verstandig aan doet vandaag een streep te zetten onder het huidige seizoen in het betaald voetbal. “De huidige houding getuigt niet van veel leiderschap”, oordeelt de voetbaladvocaat dinsdag in De Telegraaf. Juridisch zou de KNVB de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie per direct zonder restrictie kunnen afsluiten, omdat voetballen tot 1 juni van overheidswege is verboden en de competitie officieel op 24 mei eindigt.

“En dus kan algemeen directeur Eric Gudde dinsdag de stekker eruit trekken”, stelt Kabalt, die dat een verstandige beslissing zou vinden. “Los nog van het allerbelangrijkste en hetgeen Marc Overmars in De Telegraaf ook aanhaalde: dat er op dit moment meer dan honderd mensen per dag aan het coronavirus overlijden en mensen op de ic’s vechten voor hun leven”, benadrukt de advocaat. “Dan is het Koninklijk, waar de K in KNVB voor staat, om ruim baan te maken voor de hulpverleners en zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen in voetballand. Waardoor hij ook nog eens een ongelooflijke chaos voorkomt.”

“Want die komt er als er na 1 juli wordt gevoetbald”, verwijst Kabalt naar de contractuele situaties. De cao gaat bijvoorbeeld alleen over arbeidsvoorwaarden en niet de duur van een contract. “Wie betaalt het als Hakim Ziyech wel twee maanden langer bij Ajax wil spelen? En wat indien Ajax op 1 juli Myron Boadu en Calvin Stengs van AZ koopt? Kan Ajax zo zijn grote concurrent AZ verzwakken? En krijgen clubs die spelers hebben verhuurd en er slecht voor staan in de competitie na 1 juli de kans die spelers zelf weer in te zetten?”

“En hoe moet je beleid maken als je pas heel laat weet in welke competitie je volgend seizoen speelt? De KNVB stuurt aan op competitievervalsing”, zegt Kabalt zelfs. Hij pleit voor daadkracht vanuit de voetbalbond en stelt dat een civiele rechter kan beoordelen of de UEFA wel een land kan uitsluiten van Europees voetbal. “In de UEFA-reglementen staat namelijk nergens dat een nationale competitie moet zijn voltooid. Als je maar tot een nummer één tot en met vijf komt. Dat kan heel eenvoudig door nu een streep onder de competitie te zetten. Ik zou zeggen: Eric, waar wacht je op? Ieder weldenkend mens weet dat het afschalen van de kabinetsmaatregelen tegen corona veel langer duurt dan het opschalen.”

Ajax, PSV en AZ willen het seizoen nu al beëindigen, net als enkele clubs die tegen degradatie strijden. Feyenoord, FC Utrecht, Sparta en Willem II vinden het daarvoor nog te vroeg, net als de KNVB. Betrokkenen verwachten niet dat er dinsdag al een beslissing valt over het wel of niet meteen beëindigen van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Ook de Eredivisie NV, Coöperatie Eerste Divisie praten mee, net als de zogenoemde stakeholders als FOX Sports, de belangenorganisaties van coaches (CBV), clubs (FBO) en scheidsrechters (BSBV), spelersvakbond VVCS en het supporterscollectief.