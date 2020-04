‘AC Milan gaat zich voor transfer van vijftien miljoen euro bij AZ melden’

AC Milan heeft concrete belangstelling voor Teun Koopmeiners, zo weet Tuttosport donderdag te melden. De 22-jarige middenvelder maakte dit seizoen de nodige indruk als aanvoerder van AZ en dat is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. De Italiaanse sportkrant schat de vraagprijs van de Alkmaarders voor Koopmeiners op vijftien miljoen euro.

Het roer bij AC Milan is afgelopen maand andermaal omgegaan. Zvonimir Boban werd al na negen maanden de deur gewezen als directeur voetbal, wat voortgevloeid is uit het feit dat algemeen directeur Ivan Gazidis achter diens rug om contact zou hebben gezocht met Ralf Rangnick. De zestigjarige Duiter, die de afgelopen jaren in verschillende functies binnen het Red Bull-imperium werkte, geldt als de voornaamste kandidaat om de nieuwe trainer te worden bij AC Milan. Stefano Pioli staat sinds oktober 2019 aan het roer bij i Rossoneri en heeft nog een contract tot medio 2021, maar lijkt desondanks het veld te moeten ruimen aan het eind van het seizoen.

Naast de functie van trainer is het ook de bedoeling dat Rangnick eventueel technisch directeur wordt in Milaan. De Duitser zou een groot fan zijn van Koopmeiners, die hij naar verluidt in januari al naar RB Leipzig willen halen. De naam van de aanvoerder van AZ is de afgelopen tijd ook verschenen op het lijstje van Geoffrey Moncada, hoofd scouting bij AC Milan. Koopmeiners staat dus niet alleen al lange tijd op het lijstje van de scouts van de Italiaanse club, maar past ook perfect in de filosofie van de beoogde nieuwe trainer Rangnick.

Tuttosport schat dat AZ een bedrag van vijftien miljoen wenst te ontvangen voor Koopmeiners, die nog vastligt tot medio 2023. Daarnaast zou de middenvelder volgens de berichten vanuit Italië een jaarsalaris van twee miljoen vragen, wat voor AC Milan voorlopig geen probleem vormt. Koopmeiners speelde dit seizoen voorlopig 42 wedstrijden, waarin hij goed was voor 16 doelpunten en 3 assists.