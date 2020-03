Valentijn Driessen claimt hoogte van miljoenenaanbod Ajax aan familie Nouri

De uitzending die De Wereld Draait Door donderdagavond opdroeg aan Abdelhak Nouri is uiteraard ook de analisten van Veronica Inside niet ontgaan. De advocaat van de familie Nouri, Khalid Kasem, vertelde aan tafel bij DWDD dat er nog geen overeenkomst met Ajax is over een mogelijke schadevergoeding, maar ging niet in op bedragen. Valentijn Driessen claimt vrijdagavond bij VI dat Ajax denkt aan een schadevergoeding van vijf miljoen euro.

René van der Gijp vindt vooral dat Matthijs van Nieuwkerk als presentator van DWDD tekortschoot in het interview met Kasem. "Wat mij tegenviel: die advocaat ging er zo met gestrekt been in, dat ik vind dat je als presentator had moeten vragen: 'Kom maar met harde cijfers. Wat willen jullie hebben, en wat wil Ajax geven?' Dan kun je als kijker je oordeel vellen", zegt Van der Gijp. "Als zij denken aan twintig miljoen euro, en Ajax wil éen miljoen geven, dan denk ik: dan is Ajax wat aan de lage kant. Maar Ajax bekent schuld, ik denk dat zij denken aan een bedrag van tien miljoen euro."

Valentijn Driessen haakt vervolgens in op de uitlating van Van der Gijp. "Wat ik ervan begrepen heb is het de helft daarvan, dat is het bedrag dat rondgaat", aldus de journalist van De Telegraaf, die niet weet wat de exacte eis van de belangenbehartigers van Nouri is, maar wel zegt: "De familie van Nouri wil beduidend meer hebben." Van der Gijp spreekt vervolgens het gevoel uit dat de familie Nouri met een onredelijke eis is gekomen.

"Ondanks dat het verschrikkelijk is wat er gebeurd is, zou het kunnen dat zij iets bij Ajax neerleggen, waarvan de club zegt: 'Dat vinden wij niet reëel.' Dat kan, daar is niks op tegen", vindt Van der Gijp. Maar ik denk dat Ajax heeft gedacht: we bekennen schuld, dit gaat ons gewoon veel geld kosten. Dat nemen we op de koop toe. Maar de familie heeft waarschijnlijk iets gevraagd, dat zij denken: dit is niet meer op de blaren zitten. Dit gaat daar nog ver over heen. Toen hebben ze waarschijnlijk gezegd: 'Daar beginnen we niet aan.'"

Johan Derksen kreeg een nare bijsmaak van het interview met Kasem in DWDD. "Het gaat nu schuren en het wordt een beetje ordinair, want het gaat gewoon om geld", legt de oud-voetballer uit. "Die man (Kasem, red.) zei het niet, maar die heeft dat boek geschreven om de publieke opinie te beïnvloeden. En allemaal over de rug van die arme jongen. Dat vind ik ook een beetje cru, hoor." Driessen hield een soortgelijk gevoel over aan de uitzending. "Dat idee had ik ook wel, van: wat zou Nouri hier nu van denken. Die jongen was altijd heel sociaal begaan, maar je hebt nu het idee dat het onderste uit de kan moet."