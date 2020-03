Ferdinand plaatst oude bekende boven ‘beste verdediger ter wereld’ Van Dijk

Rio Ferdinand vormde bij Manchester United acht jaar lang een verdedigend duo met Nemanja Vidic. Hoogtepunt van de samenwerking was het veroveren van de Champions League in 2008. Ferdinand, tegenwoordig werkzaam als analist bij BT Sport, stelt Vidic dan ook boven Virgil van Dijk, al is de voormalig verdediger van the Red Devils zeker ook onder de indruk van de Liverpool-stopper.

"Van Dijk op zijn top, of toch Vidic? Dat is een goede vraag", stelt Ferdinand in een vraag-en-antwoordsessie op Instagram. "Ik ga toch voor Vidic, want daar heb ik mee samengespeeld. Hij was mijn partner. Hij knapte voor mij het vuile werk op en ik deed dat ook voor hem. Zo ging dat altijd." Ferdinand plaatst wel gelijk een kanttekening. "Ik hou van Van Dijk, begrijp me niet verkeerd. Hij is op dit moment de beste verdediger ter wereld."

"Ik had Van Dijk krijg meegemaakt in onze tijd, om van dichtbij te zien hoe goed hij is", vervolgt Ferdinand. "Dat zou heel interessant zijn geweest. Het is zonder twijfel een speler van topklasse." De Oranje-international veroverde vorig seizoen de Champions League met Liverpool en is deze jaargang hard op weg naar de landstitel in de Premier League. Vanwege de coronacrisis liggen de competities in Europa voorlopig stil, waardoor het nog onduidelijk wanneer en op welke manier Liverpool kampioen wordt. In de Ballon d’Or-verkiezing in december vorig jaar moest Van Dijk alleen Lionel Messi voor zich dulden.

Frank Leboeuf, oud-verdediger van onder meer Chelsea, liet eerder deze week nog een ander geluid horen. De Fransman plaatste Van Dijk in zijn analyse juist boven Vidic. "Ik vind Van Dijk completer", zo zei hij in gesprek met ESPN. "Ik hield van Vidic, want dat was echt een beest en bovendien een fantastische verdediger. Maar Van Dijk kan zijn team leiden en heeft een geweldig bereik met zijn passing. Vidic had dat minder. Maar, petje af voor hem, want hij was ook echt fantastisch."