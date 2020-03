‘Barcelona zet Coutinho en Dembélé in voor gigantische ruildeals'

Barcelona richt zijn pijlen voor komende zomer vol op de terugkeer van Neymar plus het aantrekken van Lautaro Martínez, zo meldt El Mundo Deportivo donderdag. De komst van de Braziliaanse en Argentijnse aanvallers luiden volgens de krant het vertrek van Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé in. De Spaanse grootmacht wil het tweetal betrekken in ruildeals.

De clubleiding is al langere tijd hard op zoek naar aanvallende versterkingen. In eerdere transferperiodes waagde Barcelona al pogingen om Neymar terug naar het Camp Nou te halen, maar slaagde daar tot dusver niet in. Paris Saint-Germain heeft naar verluidt een prijskaartje van 150 miljoen euro om de nek van de Braziliaan gehangen. Lautaro Martínez is ook in beeld en zijn transfersom zal iets lager uitvallen, daar hij een ontsnappingsclausule van 111 miljoen euro in zijn contract bij Internazionale heeft staan.

Om de transfersommen te drukken wil Barcelona Coutinho en Dembélé in de deals betrekken. Laatstgenoemde werd in 2017 voor 125 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund, maar mede door blessureleed heeft hij nog niet weten te imponeren in het Camp Nou. De Frans international staat nu ook weer maanden buitenspel met een ernstige hamstringblessure en volgens diverse Spaanse media wil Barça van hem af. Hij zou in de belangstelling staan van PSG en Inter, waardoor de Catalanen hem kunnen inzetten bij het aantrekken van Neymar of Martínez.

De 27-jarige Coutinho kostte Barcelona in 2018 liefst 145 miljoen euro, maar ook hij heeft geen onuitwisbare indruk achtergelaten bij zijn werkgever. Hij kwam niet aan de bak in het Camp Nou en is dit seizoen verhuurd aan Bayern München. De Duitse club heeft een koopoptie van 120 miljoen euro, maar de verwachting is dat die optie niet gelicht gaat worden. Met zijn salaris drukt hij zwaar op de begroting en dus mag hij ook vertrekken. Chelsea wordt in de wandelgangen genoemd als potentiële club voor Coutinho. The Blues hadden eerder al interesse, maar konden vanwege een transferban niet toeslaan.