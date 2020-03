‘Ajax kampioen, had de rest maar beter moeten presteren’

Ajax bestaat vandaag 120 jaar, maar er heerst allesbehalve een jubelstemming in de Johan Cruijff ArenA. Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep en ook de voetballerij ondervindt de consequenties van de pandemie. Sjaak Swart, al 72 jaar lid van Ajax, erkent tegenover het Algemeen Dagblad dat er weinig reden is voor feest.

De 81-jarige oud-voetballer zegt dat het jubileum van Ajax niet aanvoelt als een verjaardag. "Vrijdag zou er een feestavond zijn, maar die is natuurlijk afgeblazen. Zoals alles even niet doorgaat. Het is even niet anders. Ik neem er vandaag wel een gebakje op, maar dat zou ik zonder die 120 jaar ook wel hebben gedaan. Laten we alle festiviteiten maar gewoon een jaartje doorschuiven naar 121 jaar. Ook prima."

Mister Ajax zit vanwege de coronacrisis voorlopig thuis. "Ik mag mijn huis niet uit van mijn kinderen. Dat moet ik niet proberen ook, ze zijn in staat om mijn banden lek te steken. En ze doen ook boodschappen voor me. Dus ik ruim thuis maar een beetje de boel op, lees wat, kijk televisie en zit in de tuin in het zonnetje als het kan", aldus Swart, die hoopt dat de Eredivisie afgemaakt kan worden dit seizoen.

"Maar als ik het allemaal zo beluister, kan het nog een tijdje duren, en gaat dat dan niet lukken. Dan is het meest eerlijke dat de huidige stand de eindstand is. En Ajax dus kampioen", aldus Swart. Momenteel gaan de Amsterdammers met 56 punten aan de leiding in de Eredivisie omdat men een beter doelsaldo heeft dan nummer twee AZ (+45 om +37). Hekkensluiter RKC Waalwijk en ADO Den Haag zouden dan rekening moeten houden met degradatie, terwijl Fortuna Sittard nu op de penibele zestiende plek bivakkeert.

"Bovenin en onderin kunnen andere clubs de consequenties niet leuk vinden, maar dan hadden ze maar eerder goed moeten presteren", vervolgt Swart, die het seizoen schrappen pas oneerlijk zou vinden. De oud-voetballer wijst naar de situatie in Engeland, waar Liverpool een voorsprong van 25 punten koestert op nummer twee Manchester City en na dertig jaar de landstitel kan pakken. "Die zijn gewoon bijna kampioen. Na al die jaren. Dan kan je toch niet zeggen streep door dit seizoen?"