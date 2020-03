‘Barça neemt De Jong-deal als voorbeeld en wil handelen tijdens coronabreak’

Door de uitbraak van het coronavirus is de voetbalwereld ook compleet tot stilstand gekomen. Praktisch alle Europese competities liggen stil tot begin april, al is het nog maar de vraag of de bal tegen die tijd weer kan gaan rollen. Sport schrijft maandagochtend dat Barcelona gebruik gaat maken van de gedwongen break door alvast actie te ondernemen op de transfermarkt.

Éric Abidal en Ramón Planes hebben een lijst samengesteld met criteria en namen die de selectie van Barcelona zouden moeten versterken. Trainer Quique Setién heeft hiervoor zijn goedkeuring gegeven, waardoor de technische leiding van Barcelona de komende weken zou gaan gebruiken om actie te ondernemen op de transfermarkt. Een concrete naam die in ieder geval op het verlanglijstje van de Catalanen staat, is die van Lautaro Martínez. Er wordt gesteld dat de komende veertien dagen ‘cruciaal’ zijn in het vastleggen van de Argentijnse spits van Internazionale.

Het staat vast dat Barcelona diep in de buidel dient te tasten voor Martínez, daar zijn afkoopclausule bij Internazionale 110 miljoen euro bedraagt. Verder wil de technische leiding van de Catalanen nog een linksbenige centrumverdediger, een vleugelverdediger en een fysiek sterke defensieve middenvelder binnenhalen. In de zoektocht naar een versterking voor laatstgenoemde positie wordt Yayá Touré of Seydou Keita als voorbeeld genomen.

Sport haalt aan dat Frenkie de Jong vorig jaar in januari al werd binnengehaald en Barcelona zou nu op dezelfde manier willen handelen. Het is de bedoeling dat de selectie voor volgend seizoen in juni al zo goed als rond is. Er moeten overigens ook op korte termijn nog de nodige spelers vertrekken, daar Barcelona een bedrag van 130 miljoen euro wil binnenhalen. Clément Lenglet of Samuel Umtiti zou in ieder geval op de nominatie staan om te vertrekken uit het Camp Nou.