Mourinho en Tottenham druipen met pak slaag af in Champions League

Voor Tottenham Hotspur is het Champions League-seizoen voorbij. De verliezend finalist van vorig jaar had het heenduel met RB Leipzig in de achtste finales van het miljardenbal vorige maand al met 0-1 verloren en vanavond volgde in Duitsland een nieuwe nederlaag: 3-0. Het elftal van manager José Mourinho speelde zonder de geblesseerde Steven Bergwijn een kansloze wedstrijd in een volgepakte Red Bull Arena en heeft nu in alle competities al zes duels op rij niet gewonnen. Voor Leipzig is het bereiken van de laatste acht een nieuw hoogtepunt in het nog maar prille bestaan van de club.

Tottenham had na de nipte nederlaag van drie weken geleden in eigen huis nog voldoende om voor te spelen, maar de Londenaren waren wel zwaar gehavend afgereisd naar Duitsland. Behalve Bergwijn ontbraken namelijk ook onder anderen Harry Kane, Heung-Min Son, Moussa Sissoko en Davinson Sánchez vanwege blessureleed in de wedstrijdselectie van the Spurs. Tottenham begon nog wel aardig aan de wedstrijd, maar werd na een hoopvol begin overlopen door het Leipzig van Julian Nagelsmann. De score werd al in de tiende minuut geopend door Marcel Sabitzer. De Oostenrijkse middenvelder nam het doel van Hugo Lloris onder vuur vanaf een meter of twintig en zag de bal uiteindelijk via de keeper van Tottenham in de verre hoek ploffen: 1-0.

Leipzig pakte vrijwel onmiddellijk door en wist zijn voorsprong nog binnen het kwartier te verdubbelen. Sabitzer was Lloris opnieuw de baas, ditmaal door raak te koppen op aangeven van Angeliño. Laatstgenoemde maakte als linkerwingback een zeer goede indruk en had vlak voor de 2-0 van Sabitzer al bijna een assist genoteerd. Een intikker van Timo Werner na voorbereidend werk van de voormalig PSV’er was echter afgekeurd vanwege buitenspel. Het overwicht van de Duitsers hield aan en resulteerde rond het halfuur bijna in een derde treffer: een schot van Werner werd uit de linkerhoek gedoken door Lloris. Tottenham maakte een ontzettend zwakke indruk en schoot in de eerste helft slechts één keer op doel: een verrassende inzet van Giovani Lo Celso werd op het laatste moment onschadelijk gemaakt door doelman Péter Gulácsi.

Na de onderbreking kwam de wedstrijd moeizaam op gang, mede door een blessure bij Nordi Mukiele. De Franse verdediger van Leipzig kreeg de bal na ongeveer tien minuten spelen van dichtbij hard in zijn gezicht geschoten, waarna Nagelsmann geen risico’s nam en direct Tyler Adams als vervanger bracht. Leipzig liet het initiatief aan Tottenham, maar de bezoekers uit Engeland ontbeerden simpelweg creativiteit en stootkracht om de verdediging van de Duitsers aan het wankelen te brengen. Ondertussen namen de frustraties toe bij Tottenham: Erik Lamela en Dele Alli lieten zich met forse en onnodige overtredingen van hun slechtste kant zien. Diezelfde Alli kreeg zeventien minuten voor tijd de eerste serieuze mogelijkheid van de tweede helft, maar hij schoot na een voorzet van Lucas Moura recht in de handen van Gulácsi. Leipzig stelde daar nauwelijks wat tegenover, maar sloeg in de absolute slotfase nog wel voor een derde keer toe. Emil Forsberg stond koud in het veld toen hij na voorbereidend werk van onder meer Angeliño de verre hoek vond.