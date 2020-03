‘Dusan Tadic had dat eerder al bij het ongehoorzame kind Noa Lang gedaan’

Dusan Tadic trok bij Ajax de meeste aandacht naar zich in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-3) van zaterdagavond. De aanvoerder nam twee doelpunten van de bezoekers uit Amsterdam voor zijn rekening. Daarnaast was er het veelbesproken akkefietje met ploeggenoot Sergiño Dest. Columnist Hugo Borst is blij dat Tadic na drie maanden uit een ‘diepe, diepe winterslaap’ is gekomen bij Ajax.

"Ze namen hem wel altijd mee, Tadic, ook naar uitwedstrijden", zo schrijft Borst maandagochtend in zijn bijdrage voor het Algemeen Dagblad. "Dest en Ryan Gravenberch moesten dat ding altijd in de spelersbus zetten. En als de warming-up begon, parkeerden ze de groene wasmand op het veld. Waarom zij? Kwestie van pikorde. Kinderen horen corvee te hebben. Die groene wasmand met Tadic was hun taak."

"Dat zware kolereding hebben Dest en Gravenberch drie maanden lang neergezet op de middenlijn, net ervoor, op de eigen helft, zodat hij niet buitenspel kon liggen", gaat Borst verder met zijn terugblik. "De verwachting was dat Tadic wakker zou worden en verder zou gaan waar hij in november was gebleven. Maar het duurde en het duurde maar. In Friesland, in de loop van de eerste helft, ging de deksel op een kier. Eindelijk, dacht Erik ten Hag, die alles ziet. Hij bukte en praatte zijn stervoetballer bij. Staccato. Het ging ruk met Ajax. Uit Europa. Uit de beker. Het kampioenschap aan een zijden draad."

Borst linkt de uitbarsting van Tadic tegenover Dest aan de slechte periode van de aanvoerder als speler van Ajax. "De eergevoelige Tadic schaamde zich kapot over zijn maandenlange afwezigheid en sprong uit zijn groene wasmand. De rest is geschiedenis. Hij schold de eerste de beste medespeler verrot, zoals hij dat eerder dit seizoen, bij Telstar, met het ongehoorzame kind Noa Lang had gedaan", aldus Borst, die het heeft over ‘mooie beelden’.

"Dest kreeg de volle laag, het Amerikaantje gaf nog tegengas. Tadic naderde hem tot op vier millimeter en schreeuwde met consumptie. Coronatechnisch niet handig, maar het moest even." Borst denkt dat Tadic het kwakkelende Ajax weer op kampioenskoers heeft gebracht. "In de tweede helft maakte Tadic twee lelijke doelpunten. Ajax won die avond. Tadic was klaarwakker, de basis was gelegd voor het landskampioenschap."