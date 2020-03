Frenkie de Jong van repliek gediend: ‘Veel mensen genieten van ons spel’

Getafe plaatste zich vorige week donderdag ten koste van Ajax voor de achtste finales van de Europa League en rondom het tweeluik tussen de twee clubs klonk in Nederland veel kritiek op de speelstijl van de Spanjaarden. Frenkie de Jong stelde onder meer dat hij het spel van los Azulones ‘irritant om naar te kijken’ vond, wat er weer toe zou hebben geleid dat trainer José Bordalás deze uitspraken als motivatie voor zijn spelers in de kleedkamer hing.

De oefenmeester is donderdagavond in gesprek met Radio Marca nogmaals ingegaan op de uitlatingen van de middenvelder van Barcelona: “Toen wij tegen Barça speelden, verstuurde hun keeper 69 passes. Ik wil helemaal niet dat mijn keeper 69 passes geeft, dat zouden wij helemaal niet kunnen. Ik wil gewoon zorgen dat er kansen worden gecreëerd.”

Bordalás merkt dat er regelmatig kritiek is op de manier waarop zijn elftal speelt. Hij denkt echter ook dat Getafe inmiddels genoeg zieltjes heeft gewonnen: “Veel mensen genieten van ons spel, er zijn veel verschillende smaken. We kunnen er gelukkig van uitgaan dat veel mensen inmiddels het voetbal dat Getafe speelt op waarde kunnen schatten.”

“We moeten ook de tijd nemen om even van de triomfen te kunnen genieten, de mooie momenten zoals donderdag tegen Ajax in Amsterdam. Vaak denk je alleen maar aan de volgende wedstrijd, maar geniet je er niet van”, sluit hij af. Getafe neemt het in de achtste finales van de Europa League op tegen Internazionale, terwijl in LaLiga Celta de Vigo zaterdagavond de eerstvolgende tegenstander is.