‘Hij stak de meester naar de kroon, Ziyech verloor zichzelf in gebaartjes’

Na de zege van AZ in de Johan Cruijff ArenA ligt de titelstrijd in de Eredivisie weer volledig open. De Alkmaarders wonnen zondagavond met 0-2 van Ajax, door doelpunten van Myron Boadu en Oussama Idrissi. De ochtendkranten zijn over het algemeen lovend over het spel van AZ, terwijl het bij Ajax nu echt crisis zou zijn.

‘Spanning is terug, crisis is compleet’, kopt het Algemeen Dagblad. “Ajax speelde in de voorbije weken vaak ondermaats, waarbij het zelf zijn grootste tegenstander was. Maar tegen AZ werd het eerst en vooral ontmanteld door een ijzersterke opponent. In alle facetten van het spel gaf de ploeg van trainer Arne Slot de koploper het nakijken”, schrijft de krant. Er wordt geconstateerd dat het bij Ajax ontbrak aan ‘vorm en automatismen’. “Of het nou de opbouw betrof, het positiespel, de veldbezetting, de passing, de duelkracht of het druk zetten. De ploeg van trainer Erik ten Hag zakte kiezelhard door de ondergrens en was wederom geen schim van het elftal dat eerder in het seizoen zo sprankelde en domineerde.”

De Telegraaf spreekt van een ‘mokerslag in Mokum’. “Ten Hag werd tactisch afgetroefd door zijn collega Arne Slot en krijgt zijn elftal al weken niet aan de praat. Het ’voetballen, voetballen’ dat vanaf de tribunes klonk, moet de Ajax-directie pijn doen, maar was gezien de ondermaatse prestatie van Ajax logisch”, zo klinkt het. De krant zag dat het tactisch plan van Ten Hag ‘negentig minuten lang niet klopte’. “De reactie van Ziyech na het rustsignaal van scheidsrechter Serdar Gözübüyük vertelde alles over het abominabele spel en de onmacht van Ajax.”

“De Marokkaanse magiër, die terugkeerde na zijn absentie tegen Heracles Almelo en Getafe wegens kuitklachten, nam de bal uit frustratie in een keer op zijn slof. En de ’vuurpijl’ belandde na enkele keren tippen in het door André Onana verlaten doel, 65 meter verderop”, vervolgt het ochtendjournaal. “De woede van de Amsterdamse smaakmaker was begrijpelijk, want met name op het middenveld had AZ altijd een overwicht en dus de volledige controle. Vanaf de Ajax-bank kwam geen enkele reactie. Het was een wonder en het kwam door Onana dat het halverwege ’slechts’ 0-1 stond.”

Ook de Volkskrant zag Ajax overklast worden en noemt het een ‘meesterklas voetbal’ van de Alkmaarders. “Ajax is na de schrijnende sportieve implosie van de laatste maanden ook de mentale ineenstorting nabij. Het is net of sinds pakweg half december andere mannen het beroemde witte shirt met de rode baan dragen. Mannen, stroef in de heupen, min of meer willekeurig met elkaar op een voetbalveld gekwakt. Ze scoren niet meer. Ze klagen als het misgaat. Ja, ze werken best, maar als bijna niets lukt bij raspaardjes, oogt hard werken als vleesgeworden onmacht. De aanstaande leegloop zal ook wel een rol spelen.”

Er wordt gesteld dat Ten Hag terug bij af is, in de situatie waar hij twee jaar geleden begon. “Al die frustraties, de onderhuidse woede. De voortdurende wegwerpgebaren van Hakim Ziyech, al dat trappen tegen spullen langs de lijn”, zo klinkt het. “Ajax was een combinatiemachine, vorig seizoen en ook nog een tijd voor de winterstop. Spelers bleven dicht bij elkaar. Ajax is nu een dijk, poreus van al het klotsende water. Dat water zoekt naar de zwakke plekken. AZ was de stroom die ze overal vond. Zonder doelman André Onana had het zomaar 0-5 kunnen zijn.”

Het Parool zag Boadu en Calvin Stengs profiteren van de door Ajax geboden ‘speeltuin’. “Stengs stak de meester zondagavond naar de kroon. Ziyech verloor zichzelf in gebaartjes, uit frustratie over het spel van zijn ploeggenoten, terwijl Stengs de ene na de andere splijtende pass van zijn linkervoet liet vertrekken."