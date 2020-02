Ajax - AZ als broeinest voor scouts met oog op zomerse transferperiode

De topper in de Eredivisie tussen Ajax en AZ zal zondagavond met speciale aandacht gevolgd worden door tientallen scouts vanuit heel Europa. Voor Hakim Ziyech is het hoe dan ook de laatste keer dat hij in actie komt tegen de Alkmaarders, aangezien hij na dit seizoen overstapt naar Chelsea. Hij zal echter niet de enige speler zijn die Ajax komende zomer gaat inruilen voor een Europese topcompetitie, terwijl ook de spelers van AZ er goed op staan bij de scouts van de topclubs.

Afgelopen zomer wist Ajax’ directeur voetbalzaken Marc Overmars een leegloop te voorkomen. Na het succes in de Champions League stonden de Europese topclubs in de rij. Van de basisspelers vertrokken alleen Matthijs de Ligt (Juventus), Frenkie de Jong (Barcelona) en Lasse Schöne (Genoa). Met verbeterde contracten wist hij gewilde spelers over te halen om nog een jaar bij Ajax te blijven. Dat jaar zit er bijna op en dus is de verwachting dat komende zomer wel sprake zal zijn van een leegloop.

De scouts zitten wekelijks bij Ajax op de tribune en dat is bij AZ niet anders. De Alkmaarders zijn bezig aan een sterk seizoen en het team van Arne Slot beschikt over veel jeugdig talent. Een overzicht van twaalf spelers die zondagavond naar verwachting in de basis zullen staan en volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid niet meer voor hun huidige club spelen. Geblesseerde spelers die zondag niet in actie komen zoals David Neres en Joël Veltman zijn niet meegenomen in onderstaand overzicht.

Hakim Ziyech

De Marokkaans international wilde Ajax niet zomaar inruilen en bleef de club afgelopen zomer trouw. Hij werd beloond voor zijn prestaties en loyaliteit met een verbeterd contract, waarmee hij de bestbetaalde speler uit de Eredivisie werd. Overmars wist hem over te halen om nog een seizoen te blijven door de afspraak te maken dat Ajax niet de hoofdprijs voor hem zou vragen. Eind vorig jaar stond Chelsea op de stoep, een club waar Ziyech wel oren naar had. De Engelsen wilden hem in januari al overnemen, maar daar wilde Overmars niet aan meewerken. Toch werd er een akkoord bereikt, voor komende zomer. Ziyech verlaat Amsterdam na dit seizoen voor 44 miljoen euro en tekent voor vijf jaar op Stamford Bridge.

Marco Bizot

Het is niet ondenkbaar dat de eerste keeper van AZ bezig is aan zijn laatste maanden in Alkmaar. Hij is de minst gepasseerde doelman van de Eredivisie en maakt een goede kans om komende zomer deel uit te maken van de Oranje-selectie. Vorig jaar dacht de 28-jarige sluitpost al hardop na over een transfer. “Bij AZ ligt niet mijn plafond”, zei hij tegenover De Telegraaf. “Of ik droom van een transfer? Ja, daar droom ik zeker van. Ik heb nog nooit langer dan drie jaar bij een club gezeten en ben bij AZ bezig aan mijn tweede seizoen.” Inmiddels is hij bezig aan zijn derde seizoen in Alkmaar en loopt zijn contract in 2022 af.

Sergiño Dest

De Telegraaf meldde onlangs dat de negentienjarige rechtsback zeer waarschijnlijk naar Bayern München vertrekt. Ajax had een bedrag van 30 miljoen euro in gedachten voor de Amerikaans international en naar verluidt stapt hij voor 26 miljoen euro over. Een akkoord tussen de betrokken partijen is nog altijd niet officieel bekrachtigd en dus is het nog altijd niet meer dan een gerucht. Desondanks is de kans aanzienlijk dat Dest bezig is aan zijn laatste maanden in Amsterdam. “Ik ga er nog steeds vanuit dat hij naar Bayern gaat”, zei Ajax-clubwatcher Mike Verweij deze week in een podcast van de krant. Volgens BILD heeft Dest al een gesprek met Bayern achter de rug en is hij gespot op het vliegveld in München.

Oussama Idrissi

Afgelopen zomer leek het er al op dat de Marokkaanse buitenspeler zou vertrekken bij AZ. Hij werd nadrukkelijk in verband gebracht met Torino en La Gazzetta dello Sport schreef dat er zelfs een bod van tien miljoen euro in de maak was. Tot een overstap kwam het niet en voorlopig ligt de 24-jarige linksbuiten tot medio 2022 vast in Alkmaar. Gezien de vorm van Idrissi dit seizoen is de kans groot dat hij bezig is aan zijn laatste maanden in de Eredivisie. Een transfer naar de Premier League lijkt tot de mogelijkheden te behoren, daar hij in Engelse media onlangs gelinkt werd aan Everton, Leicester City en West Ham United.

André Onana

De Kameroense sluitpost had afgelopen zomer al kunnen vertrekken, maar legde naar eigen zeggen aanbiedingen van Paris Saint-Germain en Barcelona naast zich neer. Net als vorig seizoen maakt hij ook deze jaargang weer een geweldige indruk en Onana wordt door velen gezien als een van de beste keepers ter wereld. Het is alleen de vraag bij welke club een plek vrijkomt onder de lat. “Ik acht Onana als een keeper voor de absolute top, maar dan bij een team dat kan voetballen”, zei oud-voetballer Simon Cziommer deze week bij FOX Sports. “En dan blijven er niet veel over, want die hebben op dit moment al goede keepers. Liverpool heeft een topkeeper, Manchester City heeft een keeper waar ze tevreden mee zijn en ik heb gelezen dat Chelsea andere keuzes heeft gemaakt”, aldus Cziommer, doelend op een gerucht over interesse van Chelsea in Atlético Madrid-keeper Jan Oblak.

Myron Boadu

De negentienjarige spits brak vorig seizoen al door in het eerste elftal, maar maakte deze jaargang pas echt naam. In de eerste seizoenshelft was hij niet af te stoppen. Boadu scoorde aan de lopende band, maar de afgelopen maanden heeft hij er meer moeite mee om het net te vinden. Zijn debuut in het Nederlands elftal heeft hij dan ook nog niet een goed vervolg kunnen geven. Net als Stengs wordt hij gelinkt aan Ajax, maar het is de vraag of de Amsterdammers Boadu nodig hebben gezien de aanwezigheid van onder meer Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar, Lassina Traoré en Brian Brobbey.

Daley Blind

De Oranje-international kwam nauwelijks aan de bak bij Manchester United en leefde vorig seizoen op bij Ajax. Hij groeide uit tot een van de leiders van het team dat tot op een haar na de Champions League bereikte. Blind is opnieuw bezig aan een sterk seizoen, dat voor hem abrupt onderbroken werd door een ontstoken hartspier. Hij is intussen hersteld en mag zich weer vaste basisspeler bij Ajax noemen. Of hij volgend seizoen nog in Amsterdam te bewonderen is onzeker. Volgens The Athletic staat Blind in de belangstelling van Arsenal, terwijl hij ook naar Italië zou kunnen. “Ik weet niet of hij de ambitie heeft om te vertrekken, maar hij heeft wel de ambitie om ooit een keer in een ander land te spelen dan Nederland”, zei Valentijn Driessen onlangs. De plannen van de Oranje-international worden beaamd woord Verweij: “Bij zijn komst zijn er volgens mij ook afspraken gemaakt dat hij voor een bepaald bedrag weg kan. Dat bedrag ken ik niet, maar hij hoeft niet de hoofdprijs op te leveren.”

Owen Wijndal

De linksback van AZ speelde Thomas Ouwejan uit de basis en maakt als opkomende verdediger een uitstekende indruk. Met een contract tot medio 2023 heeft technisch directeur Max Huiberts een goede onderhandelingspositie. Mocht Wijndal zijn zinnen zetten op een transfer, dan heeft hij met Mino Raiola de juiste zaakwaarnemer uitgekozen. Zijn jeugdtrainer Martin Haar weet in ieder geval wat de ambities zijn van de twintigjarige jeugdinternational. “Gek is hij van Real Madrid. Hij zegt gewoon dat hij daar later gaat spelen. Iedereen lachen. Ik vind dat wel mooi. Speelt AZ morgen tegen Ronaldo dan zegt hij dat hij die in zak steekt”, aldus Haar in het Algemeen Dagblad. Ajax lijkt in ieder geval niet aan te hoeven kloppen. De Amsterdammers wilden hem een paar jaar geleden overnemen, maar daar had hij geen trek in. “We hebben gezeten met Ajax en het verhaal aangehoord, maar Owen wilde toch bij AZ blijven", aldus José Fortes, die Wijndal namens begeleidt. "Hij had toch het beste gevoel bij AZ. En zijn ouders ook."

Nicolás Tagliafico

Net als veel van zijn ploeggenoten bij Ajax leek het er afgelopen zomer op dat hij klaar was voor een transfer. Met een sterk verbeterd contract slaagde Overmars erin om hem aan boord te houden, maar de verwachting is dat Tagliafico komende zomer wel gaat vertrekken. De Argentijns international werd in januari 2018 voor 4 miljoen euro overgenomen van Independiente en volgens Transfermarkt wordt zijn marktwaarde intussen geschat op 35 miljoen euro. Hij werd eerder gelinkt aan Arsenal en Atlético Madrid. “Ik zal nooit zeggen dat ik weg wil. Als er een club komt waar ik geïnteresseerd in ben en als mijn club er ook financieel op vooruit gaat, dan zien we het wel", aldus Tagliafico eerder dit jaar. Het contract van de verdediger bij Ajax loopt nog door tot aan de zomer van 2022.

Calvin Stengs

De kans dat dit toptalent zijn laatste wedstrijd namens AZ tegen Ajax speelt is groot. De enkelvoudig Oranje-international wordt al vrijwel het gehele seizoen in verband gebracht met een overstap naar de Amsterdammers. Hij wordt gezien als de opvolger van Ziyech. Vrijwel alle analitici vinden de aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten klaar voor een overstap naar Ajax. Wanneer hij zijn oude vorm weet te vinden van vóór zijn debuut in het Nederlands elftal, is het niet ondenkbaar dat hij meerdere aanbiedingen krijgt. Met Mino Raiola als zaakwaarnemer is hij in ieder geval goed vertegenwoordigd en zal hij een goede deal krijgen wanneer hij kiest voor een transfer.

Donny van de Beek

De multifunctionele middenvelder leek afgelopen zomer hard op weg naar Real Madrid, maar tot een vertrek kwam het uiteindelijk niet. Volgens De Telegraaf gaat de Ajacied na dit seizoen alsnog naar het Santiago Bernabéu en is de transfer zelfs al in kannen en kruiken. Van de Beek liet vrijdag nog maar eens weten dat van die berichtgeving niets klopt. "Ik ben helemaal vrij nog en volledig Ajax-speler. Op dit moment is er niks akkoord of wat dan ook. Ik ben Ajacied en volgend seizoen misschien ook nog wel. Alles ligt nog open”, aldus Van de Beek tegenover de NOS.

Teun Koopmeiners

De AZ-aanvoerder speelde onder John van den Brom in de verdediging, maar wilde zelf op het middenveld spelen. Als daar onder Arne Slot geen verandering in kwam dan was een transfer een optie, zo zei Koopmeiners. PSV was afgelopen zomer in de markt, maar de Eindhovenaren haakten naar verluidt af bij het horen van de vraagprijs. AZ zag het namelijk niet zitten om een van de beste spelers te verkopen aan een concurrent. “AZ vroeg meer dan zestien miljoen euro en dat doet PSV simpelweg niet”, zo liet Jan-Joost van Gangelen weten bij FOX Sports.

Mocht een club serieus werk willen maken van Koopmeiners, dan zal het met een flinke zak geld op de proppen moeten komen. In november vorig jaar zette de 22-jarige middenvelder nog zijn handtekening onder een nieuw contract tot halverwege 2023. De speler sprak van ‘een mooie waardering vanuit de club’. Het zal AZ helpen bij het vragen van een hogere transfersom, want de ambitie van Koopmeiners is duidelijk. Komende zomer hoopt hij een transfer te maken naar een grotere competitie. “Maar het heeft geen zin het daar nu over te hebben. Je kunt wel van alles willen, maar je moet maar afwachten wat er gebeurt en of er clubs komen’’, aldus Koopmeiners in november tegen het NoordHollands Dagblad.