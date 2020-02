Perez schrikt van statistiek Stengs: ‘Het leek wel alsof het gelogen was’

Calvin Stengs verdiende zondagmiddag in de wedstrijd tussen AZ en PEC Zwolle (2-0) een strafschop, maar de aanvaller steekt de afgelopen weken niet bepaald in goede vorm. Na een indrukwekkende start van het seizoen is Stengs al een tijdlang minder bepalend voor AZ: in de laatste vijftien officiële wedstrijden noteerde hij slechts één goal en nul assists. Kenneth Pérez kan die statistiek van Opta nauwelijks geloven.

Het enige doelpunt in die reeks maakte Stengs op 31 januari in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Tegen PEC Zwolle resulteerde een overtreding van Kenneth Paal op Stengs in de strafschop waaruit Teun Koopmeiners de eindstand bepaalde, maar dat gaat niet de boeken in als een assist voor Stengs. "Het leek bijna alsof het gelogen was", zegt Perez over de opvallende statistiek. "Ik heb wel het gevoel dat het niet helemaal lekker loopt in zijn laatste drie à vijf wedstrijden, en dat hij niet zo bepalend is, maar vijftien wedstrijden met één goal en nul assists..."

Ronald de Boer vindt dat Stengs te weinig brengt voor AZ. "Soms breekt hij het spel open met een pass, maar ik vind dat je op zijn positie veel nadrukkelijker aanwezig moet zijn, zeker met goals. In die vijftien wedstrijden moet je er minstens vijf of zes maken", stelt de analist. Stengs speelde dit seizoen 39 officiële wedstrijden en volgens Perez tonen de cijfers aan hoe goed hij in het begin van de voetbaljaargang speelde. "Hij heeft dit seizoen tien goals en elf assists. Dat zijn voor iemand op zijn positie prima cijfers. Maar die waren dus bijna allemaal in die 24 voorgaande wedstrijden."

De zege was te danken aan Koopmeiners, die één strafschop miste en er twee benutte. Doelman Michael Zetterer wist de eerste elfmetertrap uit de hoek; voor het eerst in zijn profloopbaan liet Koopmeiners een strafschop onbenut. "Volgens mij schoot ik 'm niet eens verkeerd binnen", zegt de aanvoerder op de website van AZ. "Ik deed wat ik altijd deed in mijn hele routine, maar de keeper pakte 'm goed. Dat heb ik hem na afloop ook gezegd. Gelukkig voor mij dat we daarna nog twee penalty's kregen zodat ik het kon herstellen."