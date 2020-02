Valentijn Driessen zet na vier ‘miskopen’ flinke vraagtekens bij Overmars

Valentijn Driessen ziet maar weinig aanknopingspunten voor het dolende Ajax, dat zondag met 1-0 verloor van Heracles Almelo. In een column voor De Telegraaf trekt de chef voetbal de vergelijking met een jaar geleden: toen kende Ajax kort na de winterstop teleurstellende resultaten tegen sc Heerenveen (4-4), Feyenoord (6-2), Heracles Almelo (1-0) en Real Madrid, thuis in de Champions League (1-2). Ajax kwam destijds overtuigend uit die neerwaartse spiraal, maar Driessen betwijfelt of dat weer gaat lukken.

In zijn column haalt de journalist aan hoe toenmalig aanvoerder Matthijs de Ligt reageerde op de nederlaag tegen Heracles Almelo. In Almelo stelde De Ligt toen dat het ontbrak aan 'frisheid, scherpte en ga zo maar door', dat Ajax werd 'gepiepeld' en zich als liet 'slachten als makke schapen'. Nu, een jaar later, is er volgens Driessen niemand die 'die de honger en het venijn van De Ligt' verwoordt. "Staf en spelers bakken zoete broodjes, zijn niet scherp genoeg op elkaar en de wetenschap bij veel basisspelers dat komende zomer een lucratieve transfer wacht, werkt gelatenheid en desinteresse in de hand."

Kritiek op directeur voetbalzaken Marc Overmars is volgens Driessen gerechtvaardigd. De financiële transferbalans is prijzenswaardig, maar bij het aan- en verkoopbeleid van afgelopen zomer en van januari vallen 'flinke vraagtekens' te zetten, vindt hij. "Tegen de onverwachte voltreffer Martinez en goede transfer van Promes staan een rits dure miskopen: Alvarez, Marin, Pierie, Scherpen, terwijl huurling Babel totaal niet aan de verwachting voldoet. Terwijl je dacht dat Ajax in de winter de knip zou trekken om nationaal en internationaal geen sportief risico te lopen is er onvoldoende geanticipeerd op de zomerse missers die het vertrek van De Ligt, De Jong, Dolberg en Schöne niet opvingen."

"Evenmin is het blessurespook onvoldoende onderkend, hoewel dragende en leidende spelers als Ziyech en Blind en specifieke kwaliteitsspelers als Neres en Promes al in de lappenmand zaten", voegt Driessen daar tot slot aan toe. Babel was deze winter de enige nieuwkomer in de selectie van Ajax. Voor volgend seizoen hebben de Amsterdammers zich wel al versterkt met Antony, een negentienjarige buitenspeler van São Paulo. Ajax bevestigde zijn komst zaterdag en maakte bekend 15,75 miljoen euro te betalen, een bedrag dat kan oplopen tot 21,75 miljoen euro. Als dat gebeurt, is Antony de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis.