Dusan Tadic ziet een gemis: ‘Voor mij is hij de beste ter wereld’

Ajax hervat donderdagavond de Europese campagne met een wedstrijd tegen Getafe. De Amsterdammers treden in de Europa League aan zonder de geschorste André Onana, die in het doel wordt vervangen door Bruno Varela. Dusan Tadic geeft toe dat Ajax de international van Kameroen vanzelfsprekend gaat missen.

"Voor mij is André de beste keeper ter wereld, en natuurlijk zullen we hem missen", zegt de aanvaller in een interview met De Telegraaf. "Maar Bruno Varela is ook goed, dat zien we elke dag op de training. We hebben vertrouwen in hem. Bruno was de eerste keeper van Benfica en heeft zonder meer kwaliteiten die ons kunnen helpen tegen Getafe."

Ten Hag: 'Varela heeft laten zien dat hij goed met de druk kan omgaan'

Tadic erkent dat hij dit seizoen nog niet zijn allerbeste spel etaleert. "Natuurlijk kan ik beter, maar dat geldt eigenlijk altijd en voor iedereen. Het afgelopen seizoen was voor het hele team en mij geweldig. Daardoor hebben de mensen nu misschien nog hogere verwachtingen van me. Met negen doelpunten en veertien assists in de competitie heb ik overigens niet eens zulke slechte statistieken."

Afgelopen transferperiode had Barcelona interesse in Tadic en dat verbaasde de routinier niet. "Ik was niet verbaasd dat Barcelona me voor een halfjaar wilde huren, want ik geloof in mezelf en heb een uitstekend seizoen achter de rug. Maar ik heb al honderd keer gezegd dat Ajax mijn club is en er was geen reden om naar Barcelona te vertrekken, omdat ik hier alles heb wat ik wil. En ik sta tot 2026 onder contract."