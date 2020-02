Barcelona maakt na blessure Dembélé 18 miljoen over aan Leganés

Martin Braithwaite mag zich speler van Barcelona noemen, zo meldt de Catalaanse grootmacht via de officiële kanalen. De 28-jarige aanvaller, afkomstig van Leganés, kwam zonder problemen door de medische keuring in het Camp Nou en tekende daarna een contract dat hem voor vierenhalf jaar aan zijn nieuwe werkgever verbindt. Barcelona meldt dat de transfersom achttien miljoen euro bedraagt. Tevens is een ontsnappingsclausule van driehonderd miljoen euro opgenomen in de overeenkomst.

Barcelona was al enige tijd op zoek naar een vervanger van Ousmane Dembélé, die vanwege een zware spierblessure langer dan vijf maanden uit de roulatie is. In een dergelijk geval mogen Spaanse clubs buiten de transferwindow om zaken doen, mits er een medisch attest kan worden overlegd. De voetbalbond ging akkoord met de aanvraag van Barcelona, waarna gelijk een bod werd neergelegd bij Leganés voor Braithwaite.

De 39-voudig international van Denemarken speelde sinds januari 2019 voor Leganés, dat hem in eerste instantie op huurbasis overnam van Middlesbrough. Een halfjaar later maakte Braithwaite definitief de overstap naar de Spaanse club. De kersverse aanwinst van Barcelona kwam namens Leganés tot 13 doelpunten en 8 assists in 48 wedstrijden. Eerder in zijn loopbaan kwam Braithwaite uit voor onder meer Toulouse en Girondins Bordeaux. Hij maakt wellicht zaterdag zijn debuut voor de Catalanen in het thuisduel met Eibar.