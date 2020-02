Nicolás Pépé blinkt eindelijk uit bij ruime zege Arsenal op Newcastle

Arsenal heeft zondagavond een belangrijke thuiszege geboekt op Newcastle United. Voor eigen publiek wonnen de Londenaren met 4-0 door goals van Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolás Pépé en Mesut Özil en Alexandre Lacazette. Met een goal en twee assists was Pépé de grote man aan de kant van de thuisploeg. Door de overwinning klimmen the Gunners naar de tiende plaats en is de achterstand op nummer vijf Tottenham Hotspur vijf punten.

Arsenal speelde de laatste vier Premier League-wedstrijden gelijk en was dan ook toe aan een overwinning. De zege moest er komen tegen Newcastle United, dat zelf bezig was aan een behoorlijke serie. De laatste nederlaag dateerde van 1 januari. Arsenal was zondag de bovenliggende partij en de krachtsverschil op het veld werd na rust uitgebeeld op het scorebord. Tien minuten na rust was het Pépé die de bal vanaf de zijkant hoog inbracht. Hij vond het hoofd van Aubameyang, die hoger sprong dan zijn tegenstander en de bal in de verre hoek kopte.

De 2-0 liet vervolgens niet lang op zich wachten. Arsenal bleef de aanval zoeken en werd drie minuten beloond. Bukayo Saka werd op links aangespeeld en stuurde twee verdedigers van Newcastle United het bos in. Hij bleef rustig en vond Pépé in het strafschopgebied, die Newcastle-doelman Martin Dubravka van dichtbij kansloos liet. De bezoekers kwamen er in het vervolg niet meer aan te pas. Ciaran Clark was nog dicht bij de aansluitingstreffer, maar Bernd Leno hield zijn doel schoon.

In de slotfase kreeg de overwinning nog meer glans door goals van Özil en Lacazette. Özil scoorde in de negenigste minuut op aangeven van Lacazette en diep in de blessuretijd bepaalde de Fransman zelf de eindstand op 4-0. De eurorie bij Lacazette was groot, want op 5 december maakte hij zijn laatste Premier League-doelpunt. Het team van manager Mikel Arteta kan zich nu richten op aanstaande donderdag, als het Europa League-duel met Olympiacos op het programma staat.