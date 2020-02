ADO-fans vernederen Mohamed Ihattaren met ‘smerige’ spreekkoren

Mohamed Ihattaren lijkt zaterdagavond tijdens het uitduel van PSV met ADO Den Haag (0-3 overwinning) het mikpunt van beledigende spreekkoren te zijn geweest. Hugo Borst stipt in de studio van FOX Sports aan dat de achttienjarige middenvelder van PSV verbaal onder vuur werd genomen door supporters van ADO, en Ernest Faber bevestigt inderdaad dat Ihattaren na afloop 'ontdaan' is.

Borst snijdt het onderwerp vrijwel direct na het laatste fluitsignaal aan bij De Eretribune. De analist merkt op dat een aantal supporters van ADO Ihattaren tijdens de wedstrijd al zingend confronteerde met het overlijden van zijn vader, in oktober vorig jaar. 'Mo, waar is je vader nou?', zou Borst de supporters van ADO hebben horen zingen jegens Ihattaren. Het moment was tijdens de wedstrijd al opgepikt op Twitter en wordt na afloop in de studio van FOX Sports ter sprake gebracht door Borst.

Zo te zien heeft Mohamed Ihattaren weinig zin in een feestje na de eerste (uit)overwinning van het jaar. Wat is er aan de hand? ?? #ADOPSV pic.twitter.com/tpveGCOAQR — Elro Ottenhof (@elroottenhof) February 15, 2020

Tafelgenoot Marco van Basten zegt er niet van overtuigd te zijn dat de ADO-fans daadwerkelijk 'Mo, waar is je vader nou?' gezongen zouden hebben, maar volgens Borst lijdt het geen twijfel. "We merken dit op een week nadat we de ‘oplossing’ hadden voor het racismeprobleem. Dit is intimidatie, dit is vuig, dit is smerig", aldus Borst, die steun krijgt van Kees Kwakman. "We moeten dit gewoon veroordelen."

Ihattaren is zelf nog niet met een reactie naar buiten gekomen, maar op amateurbeelden lijkt de middenvelder niet bijster blij met de overwinning van PSV. Faber bevestigt na afloop dat zijn pupil 'aangedaan' is, al heeft de trainer van de Eindhovenaren de desbetreffende spreekkoren zelf niet gehoord. "Nee, ik heb het niet meegekregen, maar achteraf te horen gekregen wat er allemaal geroepen is. Het is natuurlijk triest dat we dat mee moeten maken. Ik weet precies wat er gezegd is, maar als dit de nieuwe trend wordt, dan zie ik het heel erg somber in. Het kan niet zo zijn dat een toptalent uit Nederland zo wordt uitgescholden. Afschuwelijk, afschuwelijk", zegt Faber bij FOX Sports. "Ik heb nog niets vernomen van hem (Ihattaren, red.). Hij was wel ontdaan, maar ik weet niet precies of dat de reden is. Als dat zo is, dan is het zeer respectloos. Schandalig zelfs."