Barcelona probeert Messi te verleiden met nieuw zomeroffensief

Lionel Messi liet onlangs via een bericht op zijn social media-kanalen duidelijk zijn onvrede over de gang van zaken bij Barcelona weten. De sterspeler is niet te spreken over het besluit om trainer Ernesto Valverde de laan uit te sturen, terwijl hij ook aanmerkingen op het transferbeleid heeft. De vrees dat Messi, die vanwege een clausule in zijn contract transfervrij kan vertrekken, aankomende zomer de deur achter zich dicht zal trekken begint dan ook toe te nemen in het Camp Nou en dit kan weer van invloed zijn op de manier waarop de Catalanen zich na dit seizoen zullen gedragen op de transfermarkt.

Barcelona werd afgelopen zomer al nadrukkelijk in verband gebracht met de terugkeer van Neymar en volgens El Confidencial is de kans groot dat de huidige nummer twee van LaLiga zich weer bij Paris Saint-Germain gaat melden. Messi wil graag dat de Braziliaan terugkeert bij zijn oude werkgever en om de aanvoerder tevreden te houden, zou Barcelona bereid zijn aan deze wens te voldoen. Voormalig directeur Jordi Mestre liet onlangs in een interview al eens blijken dat Messi binnenskamers aandringt op een rentree van zijn oude maatje: “Al zet hij de club nog niet echt onder druk.”

Preses Josep Maria Bartomeu wil nu meedenken met Messi en diens wensen boven die van bijvoorbeeld technisch directeur Éric Abidal plaatsen. De geplaagde voorzitter kan daarmee eveneens de aandacht afleiden van de problemen van de afgelopen maanden. Onder meer het gedwongen vertrek van Valverde, de moeizaam verlopen zoektocht naar diens opvolger, het mislopen van Valencia-spits Rodrigo Moreno en de manier waarop Messi kritiek uitte op onder Abidal kwam hem op veel kritiek te staan.

Een terugkeer van Neymar wordt daarmee een manier om Messi opnieuw te ‘verleiden’ zijn toekomst aan Barcelona te verbinden. De Catalanen kennen dit seizoen de nodige problemen voorin en Messi heeft Neymar volgens de berichtgeving nodig om zich weer volledig te kunnen ontplooien. De samenwerking met mega-aankoop Antoine Griezmann verloopt vooralsnog stroef en Messi zou het idee hebben dat Neymar de enige is die de Barcelona-aanval kan voorzien van creativiteit en doelpunten. Zijn werkgever heeft daarom naar verluidt al een aantal financiële strategieën uitgestippeld om aankomende zomer wel tot een akkoord met PSG te kunnen komen, al zal het niet makkelijk zijn om Neymar te bevrijden uit zijn ‘gouden kooi’, zoals Gerard Piqué het eerder al eens omschreef.