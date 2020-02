Tagliafico verbaast zich bij Ajax: ‘Dat heb ik nog nooit meegemaakt’

Ajax heeft een nogal wisselvallige periode achter de rug, al werd PSV onlangs nog wel met 1-0 verslagen in de Johan Cruijff ArenA. Trainer Erik ten Hag kampt daarnaast met de nodige blessuregevallen, zeker in aanvallend opzicht. Nicolás Tagliafico kent de persoonlijke problemen, maar wil zich daar in geen geval achter verschuilen.

"Het is nu eenmaal zo en de komende wedstrijden moeten ons vooruit gaan helpen", vertelt Tagliafico in een interview met Ajax TV. "We hebben soms de gedachte dat het niet goed gaat, maar we zijn helemaal niet slecht. Het is aan onszelf. Als wij goed gemotiveerd en fel zijn, zoals tegen PSV, hebben we een geweldig team dat van iedereen kan winnen." De linksback ziet echter ook valkuilen. "Maar als wij niet voor de volle honderd procent spelen en wat gas terug nemen dan worden we gewoon een team dat van iedereen kan verliezen."

Erik ten Hag: 'Arbitrale fouten bepalen tot nu toe grotendeels ons seizoen'

Tagliafico heeft geen problemen met het zware programma dat Ajax te wachten staat. "Ik vind dat heerlijk. Ik speel het liefst de rest van mijn leven elke drie dagen een wedstrijd, dan maar één keer in de week." Woensdag wacht een treffen met Vitesse in de TOTO KNVB Beker. "De eerste keer dat ik daar speelde verloor ik, de tweede keer won ik, maar het was altijd een moeilijke rivaal."

De vleugelverdediger kwam afgelopen zondag niet in actie, want het uitduel met FC Utrecht werd afgelast vanwege storm Ciara. "Het is heel gek om een weekend niet te spelen", beaamt Tagliafico. "Dat een wedstrijd een dag van te voren door de weersomstandigheden werd afgelast, heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb rustig aan gedaan, want we maken ons op voor een intensieve week. Ik ging wel nog even boodschappen doen, maar de wind blies me bijna omver."