Aanbeveling Dick Advocaat verworpen: ‘Hij is nog niet klaar voor Oranje’

Het Nederlands elftal kampt in aanloop naar het EK van aankomende zomer met een keepersprobleem, zo is de algemene opvatting onder veel kenners. Eerste doelman Jasper Cillessen lijkt zijn basisplaats bij Valencia definitief kwijt te zijn, terwijl de spoeling achter de voormalig Ajacied relatief dun. Dick Advocaat tipte Justin Bijlow zondag voor Oranje, maar Frans Hoek betwijfelt of de doelman van Feyenoord nu al klaar is voor het grote werk.

Advocaat was zondagavond te gast bij het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport en gaf daar zeer hoog op over Bijlow. "Hij wordt de keeper van het Nederlands elftal", vertelde de trainer van Feyenoord overtuigd over zijn pupil. "Als je ziet wat voor keepers we in Nederland hebben, als Bijlow zo door blijft gaan… Hij is pas 22 jaar en hij heeft ook altijd bij alle vertegenwoordigende jeugdteams van Oranje gezeten", zo beargumenteerde Advocaat.

Hoek betwijfelt echter of bondscoach Ronald Koeman er goed aan zou doen Bijlow aankomende zomer al mee te nemen naar het EK. "Ik denk dat hij daar op dit moment nog niet klaar voor is. Hij is tot nu toe nog wat wisselvallig geweest", laat de voormalig keeperstrainer van onder meer Ajax, Barcelona, Bayern München, Manchester United en het Nederlands elftal optekenen door De Telegraaf. "Maar wie weet als hij zo doorgaat als de afgelopen weken en zich de komende maanden verder ontwikkelt... Hij zal over een langere periode indruk moeten maken."

Hoek onderkent wel dat Oranje momenteel een keepersprobleem heeft. "Want de goede keepers zijn momenteel dun gezaaid en dat is met het oog op het EK een zorgelijke ontwikkeling", zegt de oud-keeper van FC Volendam. Hoek constateert voorts dat er momenteel geen 'onbetwiste nummer één' is in het doel van Oranje, zoals 'Edwin van der Sar dat was in zijn tijd'. "Ronald moet in samenspraak met Patrick Lodewijks (de huidige keeperstrainer van Oranje, red.) eerst de beslissing nemen of hij keepers selecteert die bij hun club niet spelen. Daarvan is Jasper Cillessen de bekendste en de beste. Hij is gepasseerd bij Valencia en ook lichtgeblesseerd. Maar denk ook aan Michel Vorm. Hij heeft in Oranje eigenlijk nooit heeft verzaakt en heeft bewezen dat hij met nauwelijks speelminuten bij Tottenham Hotspur een hoog niveau kan halen in de nationale ploeg."

Hoek noemt tot slot Tim Krul (Norwich City), Jeroen Zoet (FC Utrecht), Marco Bizot (AZ) en Sergio Padt (FC Groningen) als opties voor het EK; door de naam van Kenneth Vermeer (Los Angeles FC) zet hij ook nog geen streep. "Ik zou de beslissing welke keepers ik meeneem naar het EK zo lang mogelijk uitstellen", adviseert hij Koeman. "Als er niet drie keepers bovenuit steken, zou ik naar de vorm kijken. En dat is een dagkoers. Wie nu niet speelt bij zijn club, kan over drie maanden weer de vaste doelman zijn. Ik zou selecteren wie in mei de besten zijn, vooral ook omdat de onderlinge verschillen minimaal zijn."