Spaanse media: ‘Frenkie de Jong en Barcelona hebben een groot probleem’

Barcelona schaarde zich donderdagavond bij de laatste acht van het toernooi om de Copa del Rey door Leganés met 5-0 te verslaan. De ruime overwinning ten spijt, de media in Spanje zetten ook donderdagavond vraagtekens bij de manier waarop Frenkie de Jong speelde én door trainer Quique Setién wordt ingezet. De Oranje-international moest ook in de thuiswedstrijd tegen Leganés aan de rechterkant van het middenveld plaatsnemen, terwijl Sergio Busquets de vaste man op de positie van de ex-speler van Ajax en Willem II is én vooralsnog blijft.

Sport deelt De Jong een vijf uit. “Hij wisselde juiste keuzes met een enkele foute pass af”, zo analyseerde de Catalaanse sportkrant. “De Jong was een van de spelers die de meeste passes verzond, maar sinds de komst van Setién ontbreekt het nog altijd aan een klik met Sergio Busquets. Hij voelt zich geremd en oogt niet volledig comfortabel op het veld.” De meest verkochte sportkrant van Catalonië wijdt een volledig artikel aan de Oranje-international, met als titel: ‘We wachten (nog) op de beste versie van De Jong’. “Frenkie de Jong en Barcelona, Barcelona en Frenkie de Jong hebben een groot probleem”, zo schrijft journalist Toni Frieros. “De Nederlander is van de spelmaker van Ajax, de eigenaar van de bal en de man die de opbouw en de creativiteit van het spel verzorgt, verworden in een voetballer die wanhopig op de bal wacht. Dit is niet de De Jong die Barcelona aantrok. Hij voelt zich verloren aan de zijkant, zonder ruimtes. Zijn bijdrage is minimaal. Zeer weinig bagage voor een aankoop waar zo ontzettend veel om te doen was en waar zo veel verwachtingen bij waren.”

“Hij treedt vrijwel niet op de voorgrond en dat kan niet zo zijn. Het lijdt geen twijfel dat De Jong het voornaamste slachtoffer is dat Busquets verzekerd is van de rol als ‘nummer zes’. Hij speelde tegen Leganés aan de rechterkant. Soms stond hij stil en statisch, als een soort van toeschouwer. Hij zag hoe zijn teamgenoten de bal over en weer speelden. En soms dook hij de ruimtes in, probeerde hij mee te doen en eiste hij de bal op. Op dat gebied valt niets te betwisten. De Jong toont betrokkenheid, is positief ingesteld en uiterst precies als de bal moet worden verzonden. Het grote probleem van De Jong tegen Leganés was de grote hoeveelheid spelers op het middenveld, van beide teams. Er was simpelweg geen ruimte voor hem. En als hij aan de bal was, dook Dimitris Siovas meteen op hem. Hij oogde absoluut niet comfortabel. Spelen met de rug naar het doel, wachtend totdat hij de bal krijgt, past niet in het woordenboek van De Jong.” Freiros benadrukt dat De Jong in de tweede helft beter voor de dag kwam. “Met de bal aan de voet en ruimte voor zich, deed hij wat hij het beste kan: een pass in de ruimte waarna Messi de derde treffer kon maken. Niet veel later waagde hij zich zelfs aan iets wat ook bij hem gemist wordt: het strafschopgebied betreden en schieten.”

"Het is veel te weinig bagage voor een voetballer die zogenaamd een strategische aankoop voor de toekomst is (en het nog altijd kan zijn). Het huidige systeem van Barcelona benadeelt De Jong, dat staat vast. Hij kan niet anders dan zich proberen aan te passen en proberen een groter aandeel in het spel te hebben”, besluit de journalist. Busquets kreeg eveneens een vijf van de sportkrant. “Het ritme van de wedstrijd was duizelingwekkend, maar Busquets had juist moeite om zijn plek te vinden. Hij wilde zo veel gaten dicht lopen dat het hem te veel werd, met balverlies dat deed denken aan de wedstrijd tegen Valencia. Toen Barcelona het duel meer controleerde en de linies liet aansluiten, kon hij zich herstellen.” Vidal wordt met een zeven beloond. “De speler die de meeste inzet op het middenveld toonde. Vidal veroverde ballen die verloren leken. Hij was gedreven en liet zien waarom hij in de basis dient te staan, zelfs onder een trainer die op zoek is naar veel balbezit.” De Chileen was ook de eerste speler die Setién naar de kant haalde. Sport gaf invaller Ivan Rakitic, ‘hij zorgde voor meer samenhang’, een zes voor zijn verrichtingen in het laatste half uur.

Ook AS zag dat De Jong niet lekker in zijn vel zit. “De Nederlander voelt zich niet op zijn gemak. Zelfs zijn uitstekende assist op Lionel Messi kon zijn bijzonder matige optreden niet verbloemen. Hij is zo onherkenbaar in zijn spel geworden dat hij zelfs met ruimtes voor zich niet in staat is om diep te gaan. We hebben de De Jong nodig die we aan het begin van het seizoen zagen. Nu lijkt het alsof hij qua ontwikkeling volledig stilstaat.” Busquets speelde evenmin zijn beste wedstrijd. “Hij ging meerdere keren de fout in. Maar iedereen ziet de capaciteit die hij heeft om het spel te verdelen zodra het elftal vastzit en niet verder kan. Busquets blijft de hoofdrolspeler op het middenveld van Barcelona, al was zijn zelfvertrouwen soms iets te veel van het goede.” De Madrileense sportkrant schrijft dat Vidal met zijn inzet en strijd tot een van de meest geliefde spelers van de fans van Barcelona is uitgegroeid. “Hij blijft bewijzen dat hij in elk systeem past, vooral vanwege de intensiteit die hij bij elke actie toont. Vidal wordt ook niet zenuwachtig als hij de bal één keer moet raken of de combinatie moet aangaan. Vandaag de dag heeft hij de concurrentiestrijd van Arthur en Rakitic gewonnen.”

Marca wijst erop dat De Jong ‘minder in de aanval verscheen dan dit Barcelona nodig heeft’. “Hij was niet nauwkeurig in de passing, maar hij leverde in defensief opzicht goed werk af en voorkwam een uitstekende counter van Leganés.” De meest verkochte sportkrant van Spanje zag ook Busquets zijn gebruikelijke niveau niet halen. “De balcirculatie liep aanvankelijk via Busquets, maar zijn rendement daalde naarmate de wedstrijd vorderde en hij werd minder in het spel betrokken.” Vidal was volgens Marca ‘het beste van wat Barcelona liet zien’. “Hij was bijzonder actief, zowel defensief als offensief. Hij verscheen meerdere keren in het strafschopgebied van Leganés. Een bijzonder complete wedstrijd.”

Mundo Deportivo benadrukt dat men geduld met De Jong moet hebben. “Hij rende veel, ook naar achteren en hij schonk Messi de eerste van zijn twee treffers, al is het wel zo dat iedereen graag ziet dat hij gedurende een langere tijd laat zien wat zijn kwaliteiten zijn.” De Catalaanse sportkrant zag het niveau van Busquets eveneens dalen naarmate het duel vorderde. “En dat terwijl het decor en de tegenstander vergelijkbaar waren met dat van zijn beste wedstrijd onder Setién, tegen Granada.” Mundo Deportivo wijst er tot slot op dat Vidal tot dé bondgenoot van Messi is uitgegroeid nu Luis Suárez door blessureleed ontbreekt. “Hij heeft toestemming om het strafschopgebied te bereiken en te schieten.”

ElDesmarque is het niet eens met de traditionele media en geeft De Jong een zeven. “Kwaliteit. Het is een genot om naar de Nederlander te kijken. Elk balcontact, elke actie laat een spoor achter. Hij is een ongelooflijk belangrijke voetballer voor Barcelona en Setién weet dat.” Busquets, die eveneens een zeven ontving, wordt als ‘de thermometer van Barcelona’ omschreven. “Hij bepaalt de temperatuur van het elftal, hij bepaalt het ritme van het spel en het ritme van zijn ploeggenoten. Het lijkt soms dat hij er niet is, maar hij duikt altijd op.” Vidal kreeg een zes. “Hij houdt zich niet in. Wanneer het elftal het absoluut nodig heeft, zet hij zijn voet erin, zet hij druk en heeft hij een grote bijdrage. Vidal is een voetballer die Barcelona absoluut nodig heeft, ook al past hij zogenaamd niet in de speelstijl.”